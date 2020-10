Uncharted : le tournage du film est désormais terminé

Il y a des titres que l’on aurait jamais imaginé écrire. Projet maudit depuis son annonce, le film Uncharted a vu passer plus de réalisateurs que la série ne compte d’épisodes, et ce depuis maintenant 10 ans. Et pourtant, en pleine crise sanitaire, Sony a enfin pu mettre un point final au tournage du film, comme on l’apprend via un tweet.

La fin d’une malédiction ?

Il y a quelques jours seulement, on pouvait découvrir le fringuant Tom Holland dans la peau d’un jeune Nathan Drake. Aujourd’hui, on apprend que le tournage est désormais bouclé, après des semaines de tournage. Bien entendu, il n’est pas exclu que des reshoots doivent être filmés d’ici quelques mois, mais le tournage global est terminé.

Avec cette annonce, on peut désormais s’attendre à plus d’images officielles, mais aussi et surtout à un trailer, qui ne devrait plus forcément tarder, en espérant que le film, prévu pour 2021, ne soit pas à nouveau repoussé.