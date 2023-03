Accueil > Actualités > Le film Return to Silent Hill trouve ses têtes d’affiche et va débuter son tournage

Il n’y a pas que du côté du jeu vidéo que Silent Hill connait une seconde jeunesse. Konami semble bien décidé à faire revivre la licence sur tous les fronts, et ce même au cinéma. Et pour cela, l’éditeur japonais a de nouveau fait appel à Christophe Gans pour réaliser ce Return to Silent Hill, qui devrait se baser sur l’histoire de Silent Hill 2, le prochain jeu à avoir droit à un remake. On sait maintenant qui sera à l’affiche de ce long-métrage.

Le tournage démarre en avril

C’est le site Deadline qui nous rapporte l’information et nous précise que Jeremy Irvine et Hannah Emily Anderson se partageront la vedette dans Return to Silent Hill.

Le premier est connu pour son rôle dans Cheval de Guerre, un film de Steven Spielberg sorti il y a maintenant plus d’une dizaine d’années, tandis que la seconde connait un peu plus le domaine des films d’horreur grâce à son rôle dans Jigsaw. Irvine devrait donc interpréter le rôle de James, tandis qu’Anderson camperait le rôle de Mary.

Le site nous indique aussi que le tournage de ce film devrait débuter dès le mois prochain. Difficile d’estimer une date de sortie à partir de ces seules données, mais on se réjouira au moins de savoir que le projet est sur de bons rails.

Crédits photos : Kristina Ruddick