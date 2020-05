Capcom prévoit de sortir plusieurs titres majeurs d’ici le 31 mars 2021

Plusieurs éditeurs présentent depuis quelques jours leurs résultats de l’exercice 2019, qui s’est terminé le 31 mars dernier. C’est aussi l’occasion de parler de l’avenir, comme Electronic Arts qui a évoqué la suite de Star Wars Jedi Fallen Order. Capcom de son côté table sur une nouvelle année record avec des prévisions assez folles.

Plusieurs gros jeux à venir

Le document nous indique que l’éditeur souhaite réaliser une année encore plus folle que les précédentes. La société vise un chiffre d’affaires de 28 millions d’unités vendues, ce qui serait un record pour l’entreprise mais aussi des résultats encore meilleurs qu’en 2018 et 2019 où s’étaient écoulées respectivement 24.4 millions d’unités (avec notamment Monster Hunter World) et 25.3 millions (année de lancement de Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry 5). Pour cette année fiscale 2020, qui vient de se clôturer, ce sont 25.5 millions de copies qui ont été distribuées.

Pour atteindre cet objectif, Capcom évoque la sortie de « plusieurs nouveaux titres majeurs » d’ici la fin de l’année fiscale en cours, soit le 31 mars 2021. Cela passera également par une stratégie visant à développer des licences bien installées, des baisses de prix pour vendre sur le long terme et compter sur des titres pré-installés qui fonctionnent toujours bien. Par ailleurs, on apprend que Resident Evil 3 Remake s’est vendu à plus de 2.5 millions d’unités depuis sa sortie début avril et que Monster Hunter World cumule désormais plus de 15.5 millions de ventes.

Difficile de savoir ce qui nous attend puisque Capcom n’a encore rien annoncé. S’il y a actuellement des rumeurs concernant un remake de Resident Evil 4 et le développement de Resident Evil 8, ces deux derniers ne devraient pas arriver tout de suite, sachant que l’on a déjà eu un Resident Evil cette année fiscale. On peut éventuellement tabler sur un retour de Dragon’s Dogma, déjà évoqué par Hideaki Itsuno et qui ferait sens à l’arrivée de la série Netflix, tandis que d’autres se prêteront à rêver à un Okami 2 ou à l’arlésienne Deep Down. N’oublions pas la franchise Dead Rising, qui a été menée à mal par l’éditeur il y a peu ou encore Dino Crisis, fantasme de beaucoup.