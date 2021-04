FIFA 21 sera disponible sur le Xbox Game Pass dès le 6 mai

On savait déjà depuis quelques temps que FIFA 21 allait rejoindre logiquement l’EA Play, qui est lui aussi compris dans le Xbox Game Pass. Electronic Arts avait indiqué une sortie sur le service au mois de mai pour son jeu de foot, et c’est finalement en tout début de mois qu’il débarquera.

Le coup de sifflet va bientôt retentir

🔥 ANNONCE IMPORTANTE 🔥 FIFA 21 arrive sur le Game Pass Ultimate le 6 mai avec @EAPlay#ScoreMoreWithXbox pic.twitter.com/i7NVbsByqh — Xbox Game Pass 🇫🇷 (@XboxGamePassFR) April 30, 2021

FIFA 21 sera donc disponible dans l’EA Play et le Xbox Game Pass dès le 6 mai prochain, comme nous l’indique le compte officiel du service d’abonnement de Microsoft.

Pour le moment, on ne connait pas les autres jeux qui vont intégrer le Xbox Game Pass aux côtés de FIFA 21 en ce début du mois de mai, mais Microsoft devrait rapidement nous les présenter. En attendant, les abonnés peuvent notamment découvrir les derniers jeux qui ont été ajoutés, comme Destroy All Humans! et MLB The Show 21.