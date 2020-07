FIFA 21 : un trailer prévu pour demain, les stars de la jaquette auraient fuité

Etant donné que la pandémie mondiale a bousculé le planning des sorties annuelles, FIFA 21 a mis du temps avant de se montrer. Comme promis lors de l’EA Play, nous auront droit très prochainement à un trailer pour le titre, qui nous montrera les nouveautés et le look de cet opus.

Un trailer dès demain

Cette bande-annonce est prévue pour être mise en ligne dès demain, le 23 juillet à 17 heures pour être plus précis. Si vous ne souhaitez pas la manquer, n’hésitez pas à revenir sur la vidéo ci-dessous pour la voir apparaître en live lors du moment venu.

Check out the tags. These the cover stars? pic.twitter.com/UZf1kVrdfz — Chris (@ChrissyG_x) July 21, 2020

Des fans déjà impatients ont fouillé dans les tags de la vidéo, où les stars de la jaquette de ce FIFA 21 semblent être dévoilées. Sans grande surprise, Kylian Mbappé sera a priori l’une d’entre elles, tout comme Erling Haaland du Borussia Dortmund, Trent Alexander-Arnold de Liverpool et enfin João Félix de l’Atlético de Madrid. Bien entendu, cela n’est pas encore confirmé, et il faudra attendre demain pour en être certain.

FIFA 21 sera disponible le 9 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.