FIFA 21 dévoile la liste des ligues, clubs et stades qui seront disponibles au lancement

Deux jours seulement après avoir annoncé faire l’impasse sur sa traditionnelle démo annuelle, FIFA 21 dévoile les ligues, clubs et stades sous licence qui seront présents lors de son lancement le 9 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Toujours plus de contenu

D’après son site officiel, Electronic Arts annonce que le titre inclura « plus de 17 000 joueurs, 700 équipes, 90 stades et 30 championnats. » Le mode de jeu VOLTA accueillera également cinq destinations inédites : Sydney, Paris, Dubaï, Sao Paulo et Milan. Retrouvez ci-dessous la liste complète des compétitions et stades de la simulation de foot :

Championnats

Allemagne

Bundesliga

Bundesliga 2

3. Liga

Angleterre

Premier League

EFL Championship

EFL League One

EFL League Two

Arabie Saoudite

MBS Pro League

Argentine

Argentine Primera División

Australie

A-League

Autriche

Ö. Bundesliga

Belgique

1A Pro League

Brésil

Liga Do Brasil

Chine

CSL

CONMEBOL (Indisponible sur Switch)

CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Sudamericana

Corée du Sud

K League 1

Danemark

3F Superliga

Ecosse

Scottish Prem

Espagne

LaLiga Santander

LaLiga Smartbank

Etats-Unis/Canada

MLS

France

Ligue 1 Uber Eats

Ligue 2 BKT

Irlande

SSE Airtricity LGE

Italie

Serie A TIM

Japon

Meiji Yasuda J1

Mexique

Liga BBVA MX

Norvège

Eliteserien

Pays-Bas

Eredivisie

Pologne

PKO Ekstraklasa

Portugal

Liga NOS

Reste du monde

AC Monza

AEK Athènes

Al Ain FC

Brescia

Chievo Vérone

CSKA Moscou

Dinamo Zagreb

Dynamo Kiev

Empoli

HJK Helsinki

Kaizer Chiefs

Lecce

Lokomotiv Moscow

Olympiakos CFP

Orlando Pirates

Panathinaikos

PAOK

Shakhtar Donetsk

Slavia Prague

Sparta Prague

Spartak Moscou

SPAL

Viktoria Plzeň

Soccer Aid

Adidas All-Star

MLS All Stars

Roumanie

Liga 1

Sélections nationales

Hommes

Femmes

Suède

Allsvenskan

Suisse

RSL

Turquie

Süper Lig

Stades

Allemagne

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Mercedes-Benz Arena

Olympiastadion

Opel Arena

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

VELTINS-Arena

Volkswagen Arena

wohninvest Weserstadion

WWK Arena

Benteler-Arena

Düsseldorf-Arena

HDI-Arena

Max-Morlock-Stadion

Volksparkstadion

Angleterre

Anfield

Bramall Lane

Craven Cottage

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James’ Park

St. Mary’s Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

The Hawthorns

Tottenham Hotspur Stadium

Turf Moor

Villa Park

Cardiff City Stadium

Carrow Road

Fratton Park

KCOM Stadium

Kirklees Stadium

Kiyan Prince Foundation

Liberty Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

Vicarage Road

Vitality Stadium

Arabie Saoudite

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

Argentine (Indisponibles sur Switch)

Libertadores de América

Estadio Presidente Perón

Espagne

Coliseum Alfonso Pérez

El Alcoraz

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio Ciutat de València

Estadio de la Cerámica

Estadio de Mendizorroza

Estadio José Zorrilla

Estadio Mestalla

Estadio Nuevo Los Cármenes

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Municipal de Ipurua

Ramón Sánchez-Pizjuán

Reale Arena

Wanda Metropolitano

Etats-Unis/Canada

BC Place

CenturyLink Field

Dignity Health Sports Park

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

France

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

International

Atatürk Olimpiyat Stadı

Wembley Stadium

Italie

San Siro

Japon

Panasonic Stadium Suita

Mexique

Estadio Azteca

Pays-Bas

Johan Cruijff ArenA

Reste du monde

Donbass Arena

Otkritie Arena

Autres

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FeWC Stadium (indisponible sur Switch)

Forest Park Stadium

FUT Stadium (indisponible sur Switch)

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

VOLTA (Indisponibles sur Switch)

Amsterdam Underpass

Barcelona

Berlin

Buenos Aires

Cape Town

Dubai

Lagos

London

Mexico City

Miami

Milan

New York

Paris

Paris Streets

Parking Lot

Rio de Janeiro

Rome

São Paulo

Sydney

Tokyo

Venice Beach

VOLTA Stadium

Warehouse

Rappelons que FIFA 21 sortira aussi les 10 et 12 novembre sur Xbox Series X | S et PlayStation 5.