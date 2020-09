FIFA 21 : EA Sports fait l’impasse sur la démo

Tandis qu’il se fait attendre pour le 9 octobre, FIFA 21 fait l’objet d’une entorse. Rien au niveau des genoux ou des chevilles, rassurez-vous, mais plutôt vis-à-vis de la règle comme quoi chaque FIFA a droit à sa démo quelques jours avant la sortie du jeu complet. En effet, EA Sports a décidé de faire une croix dessus concernant son dernier épisode.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.

Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.

We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020