FIFA 21 arrivera sur PS5 et Xbox Series X, voici les améliorations

Cette nuit, Electronic Arts a annoncé FIFA 21. L’épisode annuel fera son retour comme d’habitude pour cette fin d’année et comme on pouvait s’y attendre : il arrivera également sur la nouvelle génération, donc PlayStation 5 et Xbox Series X. Rien de bien incroyable mais l’éditeur a fait la promotion de ces futures versions.

Passez au niveau supérieur

En ouvrant un site officiel dédié uniquement à la nouvelle génération, Electronic Arts insiste sur les prochaines consoles. Pour l’instant, ce sont surtout FIFA 21 et Madden NFL 21 qui sont au cœur de cette promotion. L’éditeur compte bien faire partie des premiers à user de la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X et nous le fait savoir.

« Ressentez le niveau supérieur dans FIFA 21 sur PlayStation 5 et Xbox Series X avec une nouvelle technologie qui fait passer le Jeu Universel dans une autre dimension » peut-on lire sur le site. On ne s’empêchera pas d’esquisser un petit sourire sur toutes ces belles promesses, que l’on nous fait tous les ans pour quelques améliorations visuelles. Mais quelques unes ont été évoquées.

Les améliorations sur nouvelle génération

Manette haptique

Les prochains FIFA et Madden NFL profiteront des fonctionnalités de la DualSense. On nous évoque des sensations enrichies grâce au retour haptique : « Vivez chaque tir, chaque passe, chaque interception, chaque tacle et chaque coup comme si vous y étiez grâce au dispositif haptique des manettes ».

Des temps de chargement hyper rapides

Sans surprise, ces temps de chargement quasiment absents que l’on nous promet sur la nouvelle génération seront drastiquement réduits. EA évoque des stades qui se chargeront quasiment instantanément et que l’on pourra enchaîner les matchs avec très peu d’attente.

Eclairage

Le jeu de lumière devrait être plus impressionnant sur la nouvelle génération avec un tout nouveau système d’éclairage différent. Cela permettra d’apporter plus de réalisme à tous les éléments du stade. La météo dynamique jouera aussi un grand rôle là-dedans.

Meilleure modélisation

La nouvelle technologie permettra de rendre encore mieux les joueurs en jeu. Cela « offrira une meilleure définition du physique des joueurs et l’éclairage dynamique accentue les détails tels que leur visage, leurs cheveux, leur équipement ou encore leur tenue ».

L’ambiance sonore sera « folle »

Un paragraphe également sur le son où l’on veut nous faire vivre une « ambiance sonore totalement immersive ». L’exemple est surtout pris avec Madden NFL 21 où la nouvelle technologie sera mise en oeuvre pour la spatialisation.

De meilleurs comportements

On nous fait de belles promesses sur l’IA et le comportement des joueurs. Par exemple, davantage de réactions en jeu pour rendre les joueurs plus humains et jouer sur l’immersion. Les déplacements seront aussi mieux gérés et les données des joueurs plus ciblés.

Dual Entitlement

Electronic Arts est aussi revenu sur le Dual Entitlement, la fonctionnalité maison de l’éditeur qui permet de passer à la nouvelle génération. Assez proche du Smart Delivery dans son concept, cela permet aux joueurs qui possèdent FIFA 21 ou Madden NFL 21 sur PS4/Xbox One d’obtenir une copie PS5 ou Xbox Series X sans frais supplémentaires.

La fonctionnalité est limitée dans le temps : il faut faire cette mise à niveau avant le lancement de FIFA 22 (donc d’ici septembre 2021). Il vous suffira de demander votre mise à niveau, sachant que vous pouvez le faire avec copie numérique ou physique de FIFA 20. Si vous avez le jeu en physique, cela vous donne une version numérique de FIFA 21.

La progression PS4/Xbox One sera t-elle conservée sur PS5/Xbox Series X ?

La FAQ officielle explique que certains modes seront automatiquement transférés, tandis que d’autres ne pourront pas être conservés. Il sera possible de garder la progression dans FIFA 21 Ultimate Team et tout ce qui se passe dans Volta Football, que ce soit votre avancée, vos joueurs ou objets. Par contre, le mode carrière, les clubs pros, les saisons en ligne et coopératives ne pourront être conservés.

Comment avoir FIFA 21 gratuitement sur PS5/Xbox Series X si vous l’avez sur PS4/Xbox One ?

La fonctionnalité Dual Entitlement vous permet donc d’avoir la version nouvelle génération si vous possédez le jeu sur PS4/Xbox One. Deux cas de figure :

Si vous avez FIFA 21 en numérique sur PS4 ou Xbox One, vous obtiendrez automatiquement la version PS5 ou Xbox Series X (il s’agit d’un bundle)

Si vous avez FIFA 21 en physique, il suffira d’insérer votre disque PS4/Xbox One dans votre console PS5 ou Xbox Series X pour obtenir cette version nouvelle génération. Attention, cela ne fonctionnera pas sur la PS5 Digitale (et impossible d’obtenir une version numérique à partir de la physique

Pour rappel, FIFA 21 sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch le 9 octobre puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.