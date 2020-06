FIFA 21 : Voici les configurations PC minimale et recommandée

Comme on s’y attendait, Electronic Arts a confirmé son FIFA 21 au cours de sa conférence EA Play. Dans la foulée, l’éditeur a mis en ligne sa page Steam, dévoilé les configurations PC nécessaires pour faire tourner le titre et a également dévoilé la jaquette annuelle. On fait le point sur toutes ces informations.

A lire également : FIFA 21 : Les précommandes ouvertes et le détail des différentes éditions

Configurations PC pour FIFA 21

Comme vous pouvez le remarquer, on est sur une configuration relativement similaire à l’année passée : le même poids, toujours 8 Go de mémoire vive et toujours une GTX 660 en minimale et GTX 670 en recommandée.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7/8.1/10 64-Bit

Processeur : Athlon X4 880K 4GHz ou équivalent / Core i3-6100 3.7GHz ou équivalent

Mémoire vive : 8 Gb de mémoire

Graphiques : Radeon HD 7850 ou plus récent /GeForce GTX 660 ou plus récent

Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-Bit

Processeur : FX 8150 @3.6GHz ou plus récent /Core i5-3550 @3.40GHz ou plus récent

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : Radeon R9 270x ou mieux /GeForce GTX 670 ou mieux

Réseau : Connexion internet haut débit

Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

La sortie de FIFA 21 est prévue pour le 9 octobre 2020 sur les plateformes habituelles.