FIFA 21 : Les précommandes ouvertes et le détail des différentes éditions

Et voilà, Electronic Arts a officialisé son nouveau jeu de football : FIFA 21 arrivera en octobre et comme d’habitude, il aura droit à ses multiples éditions. On aura la version standard, l’édition champion et j’en passe et on en profite pour faire le point.

Précommander FIFA 21

Electronic Arts ne change pas les bonnes habitudes, à peine annoncé, FIFA 21 est déjà en précommande. Et pourtant, il s’est très peu dévoilé. Il est donc possible dès aujourd’hui de précommander les éditions numériques sur le PlayStation Store, le Microsoft Store ou Origin et Steam.

En version physique, les boutiques commencent à lister petit à petit le jeu. Amazon par exemple, a déjà mis en ligne les précommandes numériques, tandis que la version boîte arrivera dans les prochaines heures. Les éditions seront similaires. La jaquette n’est pas encore dévoilée cependant.

On notera qu’il existe deux éditions ultimate : une qui peut être précommandée avant le 14 août et une autre après cette date. Cela vous permettra d’obtenir un joueur à surveiller dans FIFA 21 Ultimate Team qui sera d’ailleurs non échangeable. Précisons aussi que les membres Origin Access et EA Access auront droit à un essai dès le 1er octobre ainsi qu’une remise de 10%.

Toutes les éditions de FIFA 21

Voici toutes les éditions de FIFA 21 qui viennent d’être annoncées.

Edition Standard (59.99€)

Jusqu’à 3 packs FUT 21 Or rares (1 par semaine pendant 3 semaines)

Star de la couverture en prêt (pour 5 matchs FUT)

Choix de joueur ambassadeur FUT (Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT)

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale

Edition Champions (79.99€)

3 jours d’accès en avant-première (jouez à partir du 6 octobre)

Jusqu’à 12 packs FUT 21 Or rares (1 par semaine pendant 12 semaines)

Star de la couverture en prêt (pour 5 matchs FUT)

Talent local en mode Carrière (jeune prometteur local au potentiel de classe internationale)

Choix de joueur ambassadeur FUT (Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT)

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale

Édition Ultimate #1 (disponible jusqu’au 14 août – 89.99€)

Offre durée limitée : élément FUT 21 À surveiller non-échangeable

3 jours d’accès en avant-première (jouez à partir du 6 octobre)

Talent local en mode Carrière (jeune prometteur local au potentiel de classe internationale)

Jusqu’à 24 packs FUT 21 Or rares (2 par semaine pendant 12 semaines)

Star de la couverture en prêt (pour 5 matchs FUT)

Choix de joueur ambassadeur FUT (Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT)

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale

Édition Ultimate #2 (disponible après le 14 août – 89.99€)

3 jours d’accès en avant-première (jouez à partir du 6 octobre)

Talent local en mode Carrière (jeune prometteur local au potentiel de classe internationale)

Jusqu’à 24 packs FUT 21 Or rares (2 par semaine pendant 12 semaines)

Star de la couverture en prêt pour 5 matchs FUT

Choix de joueur ambassadeur FUT (Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT)

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale

Comparatif des éditions de FIFA 21

On se quitte sur le comparatif des éditions. Bref, rendez-vous le 9 octobre pour la sortie de FIFA 21 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.