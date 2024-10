FBC: Firebreak est le spin-off multijoueur de Control, premières images sur ce nouveau jeu coop

Le retour au Bureau, mais avec des collègues

Si vous vous demandez ce que peut bien signifier FBC dans le titre FBC: Firebreak, il s’agit simplement de l’abréviation de « Federal Bureau of Control », puisque ce jeu multijoueur en vue à la première personne se déroulera bien au beau milieu de ce décor cauchemardesque.

Jesse Faden laisse sa place à d’autres agents chargés de nettoyer leur quartier général des innombrables effets paranormaux qui ne cessent de se produire. Et ils n’iront pas avec le dos de la cuillère puisqu’ils seront bien lourdement équipés.

Ces agents pourront utiliser des Objets Altérés pour faire de gros dégâts, et ils auront bien besoin de cet arsenal pour faire face aux créatures étranges du Bureau. Le titre sera jouable jusqu’à trois et seulement tourné vers le PvE. La vision du studio est de proposer un jeu simple à prendre en mains, qui peut être compris facilement et qui pourra évoluer.

Aux dernières nouvelles, FBC: Firebreak était censé être un jeu service premium. Aujourd’hui, ce modèle économique a de quoi soulever quelques craintes, mais Thomas Puha, directeur de la communication chez Remedy, a du mal à vraiment le qualifier de jeu service :

« Je ne le décrirais pas comme un « jeu en tant que service », mais oui, après le lancement, nous proposerons régulièrement de nouveaux contenus pour apporter de la nouveauté, maintenir l’intérêt des joueurs, engager la communauté et donner envie de revenir. »

C’est aussi une nouvelle manière de raconter des histoires pour le studio. S’il ne sera pas nécessaire d’avoir joué à Control auparavant le scénario du jeu se déroulera bien après les événements de ce jeu et y fera donc référence. Mike Kayatta nous décrit ce à quoi il faut s’attendre côté narration, sachant que cela sera forcément différent des autres jeux du studio :

«Le style narratif que vous connaissez dans nos jeux solo ne pouvait pas fonctionner ici. Si l’on regarde les différences dans le gameplay de Firebreak, un monde à explorer plutôt qu’une histoire linéaire, du multijoueur plutôt que du solo, des discussions avec vos coéquipiers en plein combat, vous comprendrez pourquoi il était essentiel d’en faire une expérience à part entière. Cela dit, vous explorerez davantage l’univers de Control. Vous en apprendrez plus sur le Bureau Fédéral de Contrôle, rencontrerez de nouveaux personnages, découvrirez de nouvelles zones dans The Oldest House et ferez face à encore plus de phénomènes étranges. Et surtout, vous verrez cet univers, à la fois familier et inédit, sous un angle complètement nouveau. »

Pour le moment, ce FBC: Firebreak est annoncé sur PC, Xbox Series et PS5. Le jeu sera disponible dès sa sortie en 2025 sur le Xbox Game Pass ainsi que sur le PlayStation Plus Extra et Premium.