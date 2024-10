Alan Wake 2 : Le DLC The Lake House sortira la semaine prochaine, nouvelle vidéo

Un laboratoire plein d’atroces secrets

Dans ce DLC, il ne s’agit pas de visiter une belle maison au bord d’un lac paisible. The Lake House promet de nous retourner le cerveau au même titre que le coeur, puisqu’il nous mettra en avant le Bureau de Control, avec un laboratoire secret où des expériences ont mal tourné. C’est dans la peau de l’Agent Estevez que l’on devra s’aventurer dans ces sombres couloirs, qui réservent sans doute autant de révélations que de potentielles crises cardiaques.

Cette vidéo nous permet surtout d’apprendre que l’attente ne sera pas bien longue. The Lake House sera disponible dans Alan Wake 2 dès le 22 octobre prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series. Si l’univers sombre de la saga vous manque et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les liens entre Control et Alan Wake, ce DLC sonne comme un immanquable.