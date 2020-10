Utiliser un VPN pour jouer en ligne : Oui mais pas toujours

De nos jours, certains affirment qu’on ne peut pas vraiment profiter d’une expérience de jeu en ligne de qualité sans utiliser un VPN, ou réseau virtuel privé. Cette idée n’est ni complètement juste, ni complétement fausse. En effet, le VPN peut remplir de multiples missions et résoudre les problèmes de certains joueurs, à condition de bien connaitre toutes ses facettes, savoir quand faut-il en utiliser un et savoir aussi choisir le bon. Et si vous pensez que les VPN ne servent qu’à protéger les informations et la vie privée des gens, vous êtes loin du compte, et c’est pour cela que nous avons rédigé cet article !

En fait, dans ce qui suit, nous allons vous présenter les principales raisons pour lesquelles vous pourrez avoir besoin d’un VPN pour jouer. Si vous n’avez aucun de ces besoins, le VPN ne vous servira à rien.

1. Votre fournisseur d’accès internet limite votre bande passante

Imaginez : on est vendredi. Vous venez de rentrer d’une longue journée de travail et vous vous réjouissez à l’idée de passer un week-end entier à jouer en ligne. Jusqu’ici tout va bien, mais le lendemain, vers midi, vous vous rendez compte que la vitesse de votre connexion ralentie et vous ne pouvez plus jouer normalement.

En gros, tout le week-end sera gâché par cette limitation de la bande passante imposée par le fournisseur d’accès internet. Généralement, cette limitation est effectuée lors des épisodes de saturation du réseau (le week-end, par exemple). Mais, dans de nombreux cas, ils le font pour que vous achetiez un abonnement plus coûteux. C’est, donc, parce que les FAI peuvent surveiller ce que vous faites en ligne, qu’ils peuvent décider de limiter votre bande passante lorsqu’ils voient que vous l’utiliser « trop », comme lorsque vous jouez en ligne avec vos amis.

Un VPN de jeu peut alors vous aider à contourner ce problème en cryptant votre trafic en ligne. Ainsi, votre FAI ne pourra pas voir ce que vous faites, et vous ne lui donnerez donc pas une « bonne » raison de limiter votre bande passante. Sachez aussi que cet avantage n’est pas toujours présent lorsque vous décidez d’utiliser un proxy au lieu d’un véritable VPN. Pour connaitre les spécificités de chaque méthode, regardez le comparatif fait par VPNoverview.

2. Des restrictions sont imposées à votre zone géographique

Les jeux multijoueurs peuvent être amusants, sauf quand vous êtes victime de restrictions géographiques imposées au pays d’où vous vous connectez. Cela peut généralement se produire lorsqu’un titre n’est pas encore sorti chez vous, ou lorsque les serveurs multijoueurs sont regroupés par langue.

En outre, si les jeux PS4 ne sont généralement pas bloqués au niveau régional, sachez que les DLC le sont, car ils doivent correspondre à la région où le jeu a été acheté et à la région associée à votre compte. De même pour la Xbox One qui n’est pas liée à une localisation particulière, mais pas le Xbox Live, qui est limité à quelques pays.

Un VPN peut donc facilement résoudre ce problème en masquant la véritable adresse IP et en la remplaçant par une autre dans un pays éligible. Cela pourrait aussi, par exemple, profiter de jeux d’un autre territoire qui sont censurés dans votre pays, comme ce fût le cas sur Devil May Cry 5 !

3. Certains jeux sont interdits dans votre pays

Curieusement, il y a de nombreux pays qui aiment interdire toutes sortes de jeux vidéo pour de nombreuses raisons. D’ailleurs, l’Australie ne cesse de rallonger la liste des jeux interdits sur son territoire.

Mais ce n’est pas parce que votre gouvernement a un problème avec les thèmes d’un certain jeu vidéo que vous ne devriez pas pouvoir y jouer si vous le souhaitez. Là encore, un VPN pourra remplacer votre adresse IP par une autre dans un pays moins restrictif et vous éviterez ainsi ce type de censure.

4. Votre connexion est lente, allonge les temps de ping et engendre des retards

Les vitesses de téléchargement et d’envoi rapides rendent toujours les sessions de jeu plus agréables, mais seulement si votre ping (le temps nécessaire pour envoyer et recevoir des données entre un serveur et votre appareil) n’est pas trop élevé. Et si le serveur de jeu est assez éloigné de votre emplacement géographique, cela posera souvent un problème. Par exemple, si vous êtes en France et que vous vous connectez à un serveur de jeux aux États-Unis, il est possible que votre ping soit assez élevé, ce qui entraînera un ralentissement gênant pour tout gamer qui veut gagner sa partie.

Cependant, avec un VPN, vous pouvez facilement résoudre ce problème. Il suffit de se connecter à un serveur VPN dans le pays où se trouve le serveur de jeu, et le high ping ne devrait plus gâcher vos parties en ligne.

Donc si vous êtes en train de vivre l’un de ces problèmes, passer par un VPN pourrait être la solution pour améliorer votre expérience de jeu en ligne. Sinon, pas besoin de VPN !