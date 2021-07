Une rumeur évoque une série Dragon Age pour Netflix, mais attention à la source

Chaque semaine ou presque, on voit naître un nouveau projet d’adaptation en série ou en film d’une licence de jeu vidéo, comme on a pu le voir ces derniers jours avec la mise en chantier d’une série live-action Pokémon pour le compte de Netflix. Ces dernières heures, c’est une autre licence qui a fait parler d’elle, à savoir Dragon Age, avec une rumeur concernant une série qui serait développée par Netflix. Mais comme toujours avec ces rumeurs, il faut bien veiller à qui l’on doit la « source ».

Un nouvel exemple de rumeur infondée

Si IGN et d’autres médias sérieux ont relayé l’information (après avoir retiré l’article), celle-ci provient à la base d’un site nommé Giant Freakin Robot, qui s’intéresse à tout ce qui touche le cinéma et les séries. Le site mentionne alors l’existence de sources vérifiées qui confirment qu’une série Dragon Age est en cours de développement pour Netflix sans donner plus de détails. Ces mêmes sources sont bien appuyées des mentions de divers rumeurs lancées par le site, qui se seraient vérifiées par la suite.

Seulement voilà, en fouillant un peu du côté de ces rumeurs « vérifiées », on retrouve pêle-mêle des informations qui ne sont pas vérifiées justement (qui s’appuient juste sur des autres sites de spéculation, comme We Got This Covered, l’un des sites les moins fiables sur le net), mais aussi des informations connues de tous (via de leaks ou des affirmations évidentes), détournées en « scoops ». En bref, un fonctionnement similaire à We Got This Covered.

Même chose pour la série live-action Final Fantasy évoquée ces derniers jours par le titre, qui est d’ailleurs une information connue depuis des années, mais qui est faussement transformée en scoop ici.

En bref, une source loin d’être fiable, à ne pas prendre au sérieux malgré le fait qu’elle se répande. Et que la série existe réellement ou non, cela reste de la spéculation à l’heure actuelle, tant qu’elle ne sera pas confirmée par l’un des grands sites de source sure, à savoir Variety, Deadline, ou The Hollywood Reporter. Afin d’aller plus loin dans le sujet, on vous renvoie à notre dossier complet concernant les rumeurs dans le milieu des adaptations, avec des conseils pour trier les sources.