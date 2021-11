Farming Simulator 22 cartonne déjà avec 1,5 millions de ventes en une semaine

Il est loin le temps où l’on considérait Farming Simulator comme une saga de niche. Après un temps de pause pour la licence, Giants Software est revenu plus fort que jamais avec Farming Simulator 22, sorti la semaine dernière, et visiblement cet opus était très attendu par la communauté.

Une bonne première récolte

On savait déjà grâce à SteamDB que le jeu avait pris la première place des ventes la semaine dernière sur Steam, mais visiblement, son succès ne se cantonne pas qu’à la plateforme de Valve.

GamesIndustry.biz nous apprend que Farming Simulator 22 s’est vendu à 1,5 millions d’exemplaires en une seule semaine. Un résultat qui fait forcément plaisir à Giants Software, puisque c’est également le premier épisode qui est auto-édité par l’entreprise. De quoi assurer encore un très bel avenir pour la licence, avec le studio qui se félicite d’un tel lancement et qui promet d’avancer dans la bonne direction pour la série.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test ainsi que nos divers guides.