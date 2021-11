Farming Simualtor 22 signe le retour de la franchise après 3 ans d’absence. A ce titre, on imagine que bon nombre de néophytes souhaiteront s’y lancer. Malheureusement, comme l’explique notre test du jeu, il n’est pas vraiment très accueillant avec les nouveaux arrivants malgré les efforts du studio Giants Software.

Ce nouvel opus propose en plus un tas de nouveautés qu’il faut appréhender en plus des bases. Voici un guide du débutant qui facilitera votre apprentissage du jeu. Gardez tout de même en tête que cela demandera du temps et de la pratique. Une simulation n’est jamais simple à prendre en main.

Commencez par une carrière en « Nouveau fermier »

Afin de commencer avec le minimum syndical, sélectionnez le mode « Nouveau fermier » pour démarrer votre partie. Vous possèderez ainsi une maison, quelques machines et outils, et 100 000€ de budget.

On vous conseille de choisir la carte Haut-Beyleron qui est le meilleur lieu pour débuter selon nous. Vous aurez ainsi, un champ de blé cultivable, un champ déjà cultivé, et un autre encore vierge et déjà labouré. N’hésitez pas à faire le petit tutoriel que vous propose le jeu. Toutefois, vous rendrez vite compte que ce ne sera pas suffisant.

Facilitez-vous d’abord la vie en modifiant les paramètres de votre partie

Tout dépend évidemment des personnes et de l’expérience que vous souhaitez, mais avant de vous plonger dans une session où vous jouez à 100% le réalisme, il peut être plus sage d’y aller doucement. Pour cela, on vous conseille de modifier plusieurs paramètres (que vous pourrez réactiver ou non selon vos envies une fois que vous aurez tout assimilé) :

La neige : cochez « Non » afin de ne pas vous en préoccuper. Ainsi, pas besoin de déblayer à l’aide d’une machine qui pèsera dans votre budget.

: cochez « Non » afin de ne pas vous en préoccuper. Ainsi, pas besoin de déblayer à l’aide d’une machine qui pèsera dans votre budget. Destruction des cultures : cochez « Non » afin que le passage de vos tracteurs et autres véhicules ne détruise pas vos récoltes. On ne fait pas forcément attention en tant que débutant.

: cochez « Non » afin que le passage de vos tracteurs et autres véhicules ne détruise pas vos récoltes. On ne fait pas forcément attention en tant que débutant. Pierres de champ : une des nouveautés de Farming Simulator 22. Avec une machine dédiée, vous pourrez enlever les pierres et les revendre, toutefois on vous conseille de le désactiver en cochant « Non » afin de vous éviter des coûts supplémentaires et des dégâts sur vos outils.

: une des nouveautés de Farming Simulator 22. Avec une machine dédiée, vous pourrez enlever les pierres et les revendre, toutefois on vous conseille de le désactiver en cochant « Non » afin de vous éviter des coûts supplémentaires et des dégâts sur vos outils. Chaux requise : cochez « Non » car la chaux coûte très cher et il peut être difficile de gérer ça en début de partie.

: cochez « Non » car la chaux coûte très cher et il peut être difficile de gérer ça en début de partie. Mauvaises herbes : Etant donné que, par défaut 1 jour =1 mois dans ce Farming Simulator 22, vous allez souvent devoir gérer les mauvaises herbes. Si cela pèse trop pour vous, vous pouvez cochez « Non » pour ne pas s’en préoccuper.

: Etant donné que, par défaut 1 jour =1 mois dans ce Farming Simulator 22, vous allez souvent devoir gérer les mauvaises herbes. Si cela pèse trop pour vous, vous pouvez cochez « Non » pour ne pas s’en préoccuper. Salissures : A force de les utiliser, vos machines deviennent de plus en plus sales, cochez « Lente » ou « Non » afin de vous en préoccuper bien plus tard.

: A force de les utiliser, vos machines deviennent de plus en plus sales, cochez « Lente » ou « Non » afin de vous en préoccuper bien plus tard. Consommation de carburant : Mettez le curseur sur faible pour ne pas devoir gérer ça trop tôt.

Gardez en tête que cela permet de ne pas trop devoir gérer un tas de galères d’un coup après quelques heures. Vous pouvez très bien activer ses paramètres et les redésactiver quand vous le souhaitez afin de monter doucement en gamme. A vous de voir ce que vous voulez garder ou non.

N’hésitez pas à utiliser des ouvriers pour vous aider

Dans Farming Simulator 22, il peut arriver que certaines tâches vous plaisent moins que d’autres. Si par exemple vous aimez récolter, mais pas du tout labourer, vous pouvez confier ça à un ouvrier en appuyant sur une simple touche. De plus, avec cet opus, la gestion est plus poussée et il est désormais possible de leur commander une tâche via le menu dédié.

N’hésitez surtout pas à utiliser les ouvriers pour les allers-retours et surtout les transports. Par exemple, si vous achetez un véhicule dans le magasin, demandez à l’un d’eux de la ramener à votre ferme. Certes, vous devez évidemment payer des salaires, mais leur aide est indispensable.

Jouez avec la vitesse du temps

En tant qu’agriculteur, le temps est évidemment important, mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, Farming Simulator 22 ne met aucune pression en matière de temps. Toujours dans les paramètres de votre partie, il est possible de modifier la vitesse du temps qui passe. Vous avez ainsi en échelle de temps : 0.5x – temps réel – 2x – 3x – 5x – 6x – 10x – 15x – 30x – 60x – 120x.

Si vous voulez prendre votre temps on vous conseille de jouer à 0.5x. Par contre, si vous attendez que le fruit de votre travail apparaisse (comme pour une serre) mettez le jeu en 120x afin que le temps passe plus vite. Jouer avec ce paramètre est indéniablement pratique.

Utilisez les packs du magasin pour vous aiguiller sur quoi acheter

Si l’on n’est pas un connaisseur, il peut être difficile de s’y retrouver parmi la tonne de machines que proposes l’agriculture moderne. Surtout qu’un type de récolte requiert souvent une ou plusieurs machines indispensables.

Giants Software a tout de même signé ici un ajout assez sympathique en proposant des packs par récolte et secteur d’activité. Gardez cependant en tête que les listes ne sont pas exhaustives et que vous pouvez acquérir parfois « mieux » mais avec un prix plus élevé.

Regardez les véhicules d’occasion régulièrement

En parlant du magasin, inutile de préciser que votre budget va fondre comme neige au soleil. N’hésitez donc pas à jeter un coup d’œil dans l’onglet « Ventes de véhicules d’occasion » afin de voir si l’une des machines proposées peut être utile pour le travail que vous faites. Consultez-la régulièrement car les propositions changent au fil du temps.

N’hésitez pas à revendre et louer du matériel ou encore d’emprunter à la banque pour couvrir les dépenses importantes

Clairement, le budget est assez difficile à gérer quand on débute. On doit parfois attendre que les prix montent pour revendre notre récolte ou encore acheter un tas de machines rapidement. Toujours dans l’onglet magasin, il ne faut donc pas hésiter à revendre ce que vous possédez et qui s’avère superflu. Le pick-up offert en début de partie est un bon exemple.

Louer le matériel peut-être également un bon moyen d’économiser des sous pour une utilisation assez limité ou bien tout simplement si vous avez envie de tester quelque chose avant de passer à l’achat.

Enfin, en dernier recours, vous pouvez toujours emprunter à la banque (par tranche de 5 000€) afin de couvrir des frais urgents. Bien entendu, il ne faudra pas oublier de les rembourser par la suite. Pour cela il suffit d’aller dans l’onglet « Finance » du menu.

Remplissez des contrats pour vous faire la main et gagner des extras

Sur votre carte, vous n’êtes pas le seul fermier du coin. Dans l’onglet « Contrats » de votre menu, vous pouvez accepter des tâches pour d’autres confrères contre une bonne rémunération. Si vous avez déjà le matériel disponible, la récompense n’en sera que plus forte, sinon vous pouvez toujours louer le matériel, ce qui abaissera un petit peu la somme engrangée.

En plus de vous faire gagner de l’argent assez facilement (vous pouvez confier la tâche à un ouvrier), cela vous donnera surtout une idée de comment utiliser certaines machines ou quoi faire pour certaines cultures. Les contrats proposés sont en plus assez variés, ce qui vous laisse un large choix sur ce que vous voulez faire.

Fixez-vous un but avec les chaines de production

Farming Simulator 22 est une simulation tellement complète que l’on ne sait pas toujours où aller et quoi faire. Grâce à l’ajout des chaînes de production, on ne se retrouve un peu moins perdu qu’auparavant.

Si l’on reprend notre exemple de tout à l’heure avec Haut-Beyleron, vous pouvez très bien continuer sur la voie du blé. Une fois que vous avez accumulé assez d’argent en vendant vos récoltes à un bon prix, vous pouvez construire un moulin à grain sur votre terrain pour livrer directement le grain pour le transformer en farine. Une farine que vous pouvez vendre directement, stocker ou bien rediriger vers une boulangerie (si vous en possédez une).

Vous pouvez ainsi transformer votre grain en farine puis votre farine en pain. Une fois que ce palier est atteint, vous pouvez vous mettre à la conception de gâteau en achetant un poulailler et des poules pour les oeufs, une grange avec des vache pour le lait, puis une usine pour transformer ce lait en beurre ect. Vous avez compris, les chaînes de production sont un bon moyen de nous donner constamment de nouveaux buts à atteindre sans devoir tout chambouler dans notre ferme.

Investissez dans une serre pour des récoltes constantes

Les serres sont l’une des nouveautés de ce Farming Simulator 22. Il s’agit d’un investissement idéal pour avoir des récoltes constantes.

On pense surtout à l’hiver où il n’y a pas grand-chose à faire en matière d’entretien des champs. Elles sont en plus très simples à utiliser. Il vous suffit s’en installer une sur votre terrain avec l’outil construction, et de l’alimenter régulièrement en eau. Elles font en plus partie de la chaine de production, vous pouvez donc vendre directement vos récoltes, les stocker ou bien les diriger vers des structures que vous possédez comme la boulangerie pour revenir à notre exemple précédent. Avec les gâteaux qui demandent des fraises.

Autre piste si vous voulez un revenu régulier, vous pouvez aussi installer des éoliennes ou des panneaux solaires. L’énergie qu’ils produisent sera ainsi revendue pour vous donner de belles petites sommes qui rembourseront l’investissement pour enfin vous offrir un joli bonus « gratuit » chaque mois.

Et voilà pour nos 10 conseils de débutant sur Farming Simulator 22. Si vous êtes nouveau et que vous avez des questions, n’hésitez pas à laisser un commentaire ou venir sur notre serveur discord pour interagir avec la communauté.