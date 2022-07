Farming Simulator 22 Platinum Edition est annoncé et sortira le 15 novembre prochain

Giants Software annonce aujourd’hui une toute nouvelle version pour sa simulation agricole avec Farming Simulator 22 Platinum Edition. Une nouvelle édition qui embarque du contenu supplémentaire pour donner de bonnes conditions aux retardataires qui ne se seraient pas encore essayés aux joies de la ferme.

Farming Simulator 22 Platinum Edition : les ajouts par rapport à l’édition standard

Après l’annonce d’un season pass avant la sortie et aujourd’hui celle de Farming Simulator 22 Platinum Edition, la stratégie du studio qui auto-édite désormais sa célèbre franchise (après un long chemin parcouru avec Focus Home) opère ici une nouvelle stratégie inspirée des normes de l’industrie. Giants Software peut en tout cas se le permettre étant donné que le dernier opus en date a visiblement convaincu les foules avec 3 millions d’exemplaires vendus en janvier dernier.

Cette nouvelle édition est donc l’occasion pour les derniers hésitants de démarrer une carrière à la ferme avec du contenu supplémentaire. Farming Simulator 22 Platinum Edition inclut :

Le jeu de base Farming Simulator 22 et son extension Platinum

Volvo Group et bien d’autres marques

Plus de 40 nouveaux véhicules et outils, pour un total de plus de 500 machines

Une nouvelle carte, ainsi que des mécaniques de gameplay et chaînes de production inédites

Récemment, le studio a annoncé une collaboration avec le groupe Volvo. On retrouvera donc la chargeuse Volvo L200H High Lift aux côtés d’autres nouvelles machines comme les abatteuse-groupeuses John Deere 843L-II et John Deere FF55. L’autre grosse nouveauté qui ravira les fermiers et fermières virtuels, c’est l’ajout de la nouvelle carte Silverrun Forest. Inspiré par le Nord-Ouest Pacifique et ses paysages boisés, on comprend que ce nouveau terrain de jeu se destinera principalement au missions forestières. Une carte qui envoie du bois en somme. On peut également s’attendre à de nouvelles chaînes de production que l’on imagine dans ce même corps de métier.

Farming Simulator 22 Platinum Edition sera disponible PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series le 15 novembre prochain. L’édition standard du jeu est toujours disponible.