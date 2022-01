Farming Simulator 22 dépasse les 3 millions d’exemplaires vendus

Sorti il y a à peine deux mois, Farming Simulator 22 se porte plus bien. Malgré à un gros risque pour le studio Giants qui a choisi la voie de l’auto-édition pour cet opus, les ventes devraient rassurer pour l’avenir de la franchise.

Une bonne récolte pour cette année

Dans l’univers des simulations agricoles de ce calibre, Farming Simulator 22 est en situation de monopole, néanmoins ce retour après plus de 2 ans d’absence aura payé avec des nouveautés qui viennent enrichir le concept. En témoigne les très bonnes ventes du titre qui s’élèvent désormais à plus de 3 millions.

Rappelons qu’il avait déjà fait un joli score en à peine une semaine avec 1.5 millions de ventes. A titre de comparaison, le précédent opus majeur, Farming Simulator 19, avait atteint les 2 millions 8 mois après sa sortie. Nous-même, nous avons été conquis par les avancées du titre comme l’explique notre test sur PC.

Et ce n’est pas fini pour le jeu puisque Giants Software prévoit du contenu pour toute l’année (et sans doute d’autres) avec son « season pass Year 1 » et via des mises à jour gratuites. La dernière a d’ailleurs récemment ajouté 3 nouvelles marques et 16 machines supplémentaires.