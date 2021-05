Farming Simulator 22 sera présenté en juillet lors de la FarmCon

Officialisé il y a quelques semaines, Farming Simulator 22 est attendu pour cette fin d’année. La série de simulation agricole de Giants Software fait donc son retour avec quelques années d’absence. Si pour l’instant, nous avons eu droit à quelques images et l’annonce d’une météo dynamique, nous n’avons encore rien vu en vidéo. Rassurez-vous, les développeurs en montreront davantage bientôt.

Une présentation à venir cet été

Le studio nous donne rendez-vous au cours de la FarmCon 2021 pour une présentation du prochain Farming Simulator du 21 au 23 juillet. Les développeurs diffuserons plusieurs livestreams directement sur leur chaîne Twitch et dévoileront de nouvelles informations et probablement du gameplay.

On ne connait pas encore le programme exact mais l’on imagine qu’il y aura une nouvelle bande-annonce diffusée en ouverture. Pendant le stream, les développeurs répondront à diverses interrogations, notamment lors de sessions de questions/réponses avec les fans, et il sera aussi possible de dialoguer avec eux sur des serveurs Discord consacrés à la FarmCon.

Le PDG de Giants Software a d’ailleurs montré son engouement : « Nous sommes déjà impatients de présenter notre premier jeu auto-édité lors de notre propre événement : la FarmCon. Cette année, bien que nous aurions aimé rencontrer en personne les fans et nos partenaires, nous profitons de cette opportunité pour atteindre le plus de fans possible de Farming Simulator, et ainsi présenter notre nouveau jeu à tout le monde ».

Farming Simulator 22 est attendu pour la fin d’année 2021 sur PC et consoles.