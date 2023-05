La vente de pierres précieuses

La vente est bien entendu un bon moyen d’obtenir rapidement des rubis. Si vous avez lu nos 10 conseils pour bien débuter, vous avez déjà le réflexe de tout ramasser autour de vous. Parmi toutes les ressources que vous pouvez obtenir, les pierres précieuses sont à ranger en haut du panier, toutefois, plutôt que de les vendre à l’étale du coin, rendez-vous dans le village Goron. Autour de la grande place, une femme gerudo du nom de Labira propose de vous racheter vos pierres précieuses par lot. Elle vous demande dans l’ordre :

10 topazes bruts pour 1000 rubis

10 rubis bruts pour 1300 rubis

10 saphirs bruts pour 1700 rubis

10 diamants bruts pour 5500 rubis

Le meilleur dans tout ça est que vous n’êtes pas limité puisque la boucle peut se répéter indéfiniment. Veillez donc bien à noter sur votre carte les lieux où il y a énormément de pierres précieuses. Elles se trouvent majoritairement dans les grottes, vous les reconnaîtrez facilement puisque ce sont de gros rochers brillants avec des pointes dorées sur la surface. Vous pouvez aussi affronter des Lithorok qui lâcheront des pierres précieuses une fois vaincus.

La vente de brochettes

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la viande vous rapporte gros. En effet, en vendant des plats mijotés vous-mêmes, vous pouvez vous faire un joli pactole. Voici une technique très efficace qui vous permet de gagner un tas de rubis en très peu de temps. Pour commencer, rendez-vous dans la Prairie gelée de Tabanta au nord d’Hyrule (au nord-est du Village Piaf). Vous pouvez vous y rendre facilement grâce au sanctuaire présent juste à côté du relais des praires gelées. Veillez tout de même à avoir une tenue adaptée pour résister au froid.

Prenez votre cheval au relais et parcourez la prairie pour vaincre les animaux de la zone et notamment les cerfs et les ours. Non seulement ils sont nombreux, mais en plus la réapparition est extrêmement rapide. Vous pouvez donc tourner un long moment sans être à court. On vous conseille d’être à cheval pour pouvoir sauter et ainsi viser la tête avec votre arc (en profitant du ralenti) pour les abattre en un seul coup. Un bon moyen d’économiser vos flèches.

Une fois que vous avez un bon stock de « venaisons divines », préparez des brochettes de viande en utilisant, à chaque fois, 5 venaisons divines. Il ne vous reste plus qu’à les vendre au marchand du coin, celui du relais par exemple, afin de vous faire un bon pactole. 315 rubis obtenus par brochette.

L’entraînement au vol des piafs

Une fois que vous avez accompli la quête principale « Babil du Village Piaf », dirigez-vous vers le Col de Piagar au nord-ouest du Village Piaf pour atteindre la Zone d’exercice au vol. Kaï, l’ancien chef du village piaf, vous propose de vous entraîner au vol à travers deux modes de difficulté. Le but est de traverser le plus d’anneaux flottants avant le temps imparti en utilisant la chute libre et votre paravoile.

L’entraînement avancé vous rapporte 300 rubis la première fois si vous réussissez à passer tous les anneaux. Avec un peu de pratique, le parcours devient simple comme bonjour étant donné qu’il ne change jamais. Vous pouvez ainsi recommencer l’épreuve autant de fois que vous voulez et vous faire 100 rubis à chaque fois que vous obtenez tous les anneaux.

Le mini-jeu du planeur

Rendez-vous sur l’île des pirate, il s’agit de l’île la plus au sud-est d’Hyrule. Pour profiter de cette astuce, vous devez d’abord effectuer la quête « Le Repaire des Pirates » donnée par Cezam sur la plage de l’île.

Une fois accomplie, utilisez le sanctuaire comme téléporteur puis grimpez en utilisant infiltration. Tout en haut, vous verrez Remigon accompagné d’un Piaf. Il effectue des recherches sur les vols à dos de planeur. Pour réussir le test, il vous faut simplement atterrir au centre du cercle. Avec un peu de pratique, vous remarquez que la tâche n’est pas bien compliquée.

Vous pouvez ainsi répéter l’opération autant de fois que vous voulez et gagner 100 rubis à chaque victoire. On espère que vous aurez rapidement les proches pleines de rubis grâce à ces astuces. Pour plus de soluces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.