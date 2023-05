The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : Tous les accessoires à ne pas manquer (Collector, manette, amiibo…)

Vous trouverez ci-dessous les accessoires officiels de Zelda: Tears of the Kingdom ainsi que ceux vendus par d’autres constructeurs, sans oublier le collector du jeu. Tous les tableaux ci-dessous sont mis à jour en temps réel afin de vous trouver le meilleur prix pour chaque produit.

Tous les accessoires Zelda: Tears of the Kingdom à acheter

Où trouver l’édition Collector pour Zelda: Tears of the Kingdom ?

L’édition collector est disponible pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, au prix de 129,99 €. Elle comprend :

Le jeu dans un coffret collector

Un ensemble de 4 pin’s

Un artbook relié

Un steelbook

Un poster métallique

Où trouver la Nintendo Switch OLED Collector Zelda: Tears of the Kingdom ?

Une Nintendo Switch OLED spéciale est également en vente au prix de 339,99 €, mais elle est vendue seul, sans le jeu de base The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qu’il faut acheter à part. Vous trouverez ci-dessous un tableau avec la liste des revendeurs pour la console

Où trouver la Manette Pro Collector Zelda: Tears of the Kingdom ?

Nintendo a aussi sorti une manette Pro aux couleurs du jeu, qui vous permettra de jouer durant de longues sessions en évitant les boutons trop petits des Joy-Con. Il faudra tout de même débourser autour de 80 € pour se la procurer. Vous pouvez voir ci-dessus la liste des revendeurs.

Où trouver l’Amiibo Zelda: Tears of the Kingdom ?

Un seul amiibo représentant Link est disponible pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le scanner permet d’obtenir des récompenses en jeu comme un skin de paravoile.

Où trouver le guide officiel de Zelda: Tears of the Kingdom ?

Un guide officiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible afin de vous aider à parcourir Hyrule sans rien manquer. Une édition collector est aussi vendue pour quelques euros de plus avec une couverture différente.

Où trouver la pochette Switch Zelda: Tears of the Kingdom ?

Si vous souhaitez protéger votre Nintendo Switch, une pochette collector aux couleurs de Zelda: Tears of the Kingdom est également disponible à la vente pour 24,99 €.

Les accessoires Hori Zelda: Tears of the Kingdom

La marque Hori est également réputée pour fournir de nombreux produits dérivés des licences Nintendo, et Zelda: Tears of the Kingdom n’y échappe pas. On retrouve donc des Split Pad Pro et un sac Aventure en bandoulière (eh oui) aux couleurs du jeu, vendus respectivement 59,99 € et 24,99 €.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera disponible dès le 12 mai sur Switch.