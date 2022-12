Fallout 76 : Malgré un lancement calamiteux, le jeu a réussi à réunir 13,5 millions de joueurs en 2022

Cette année, la licence Fallout célèbre son 25ème anniversaire et si elle n’a pas de nouveau jeu à nous offrir pour le moment, elle n’oublie pas de fêter ce cap important. Si l’on met de côté Fallout Shelter, Fallout 76 est le seul jeu de la licence qui fait un peu l’actualité ces derniers mois. Le titre a beau avoir défrayé la chronique à son lancement, il a tout de même réussi à se bâtir une communauté qui reste sur le jeu contre vents et marées, et qui compte de plus en plus de membres.

Une renaissance imprévue et inespérée

Bethesda vient tout juste de lancer une rétrospective sur l’année 2022 de son jeu phare et autant dire que certains chiffres sont étonnants. On pensait que Fallout 76 avait été quelque peu oublié avec les années, surtout après les mauvaises critiques à son égard, mais les mises à jours régulières du studio ont permis d’attirer du monde puisqu’il a compté plus de 13,5 millions de joueurs et de joueuses en 2022. Evidemment, pas en simultané (soyons sérieux), et sa disponibilité sur le Game Pass y est pour quelque chose, mais tout de même, le score est impressionnant.

Bethesda a aussi publié une infographie regroupant diverses statistiques amusantes pour celles et ceux qui aimeraient savoir combien de colas ont été consommés ou encore de bombes ont explosé, si jamais.