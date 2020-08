Fall Guys: Ultimate Knockout est désormais disponible : tout ce qu’il faut savoir

Annoncé lors de l’E3 2019 et en phase bêta depuis quelques mois, le battle-royale de Devolver Digital Fall Guys: Ultimate Knockout est désormais disponible dans sa version définitive. Après avoir littéralement rincé les joueurs du monde entier en permettant à un très grand nombre d’entre eux de pouvoir essayer le titre durant la seconde phase de la bêta, l’heure est maintenant de passer à la caisse ! Fall Guys débarque ce mardi 4 août sur PC et PlayStation 4.

Objectif : brandir la couronne

Dans ce battle-royale, largement inspiré des jeux télévisés tels que Takeshi’s Castle ou Total Wipeout, Fall Guys: Ultimate Knockout vous permettra d’affronter 59 autres joueurs dans une succession d’épreuves toutes plus timbrées les unes que les autres. Le but ultime : finir la course en première position et brandir la couronne tant convoitée.

Avec des possibilités de customisation pour votre alter-ego nombreuses, vous allez pouvoir rouler des mécaniques en jeu pour narguer vos adversaires avec le dernier couvre-chef à la mode ou même la dernière emote en vue. Proposant également un système de pass vous permettant de débloquer de nombreux cosmétiques au fur et à mesure de vos gains d’expérience dans vos parties, les possibilités de customisations n’en seront que démultipliées.

Quelles sont les configurations minimales sur PC ?

Système d’exploitation : Windows 10 64bit

Windows 10 64bit Processeur : Intel Core i5 ou AMD équivalent

Intel Core i5 ou AMD équivalent Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950

NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950 Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 2 GB d’espace disque disponible

2 GB d’espace disque disponible Notes supplémentaires : Gamepad Recommended

Où peut-on se procurer Fall Guys au meilleur prix ?

Disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Fall Guys: Ultimate Knockout ne sera pas disponible sur toutes les plateformes de reventes habituelles. En effet, le battle-royale de Devolver et Mediatonic est disponible uniquement via Steam pour les joueurs PC, avec 2 éditions proposées :

l’édition classique comprenant uniquement le jeu Fall Guys: Ultimate Knockout au prix de 19,99€

l’édition collector comprenant le jeu ainsi que 3 skins (Ecto Pirate, Fairycorn et Astronaut), une emote robot et 10.000 kudos au prix de 29,99€

Concernant les joueurs consoles, la version PlayStation 4 est disponible gratuitement pour tous les possesseurs de l’abonnement PS+. En sachant qu’il est nécessaire de jouer en ligne pour profiter du jeu, vous devrez obligatoirement posséder cet abonnement pour y jouer.

Est-ce que Fall Guys: Ultimate Knockout sortira sur Xbox One et Nintendo Switch ?

Pour l’instant, Fall Guys: Ultimate Knockout n’est disponible que sur PC via Steam et sur PlayStation 4. Les développeurs du battle-royale ont émis le souhait d’exporter le jeu plus tardivement sur ces deux supports, sans apporter pour autant une fenêtre de sortie précise.