Fall Guys : Un stream le présentation de la saison 5 prévu par Mediatonic

Après un défi communautaire rondement mené, Fall Guys nous en apprendra plus en stream sur sa saison 5 se déroulant dans le monde de la jungle. C’est via un tweet que Mediatonic a annoncé l’événement et le rendez-vous nous est donné pour le 19 juillet à 14h.

Comme à chaque nouvelle saison, celle-ci apportera son lot de nouveautés. De nouvelles épreuves bien entendu avec peut-être quelques variantes de cartes déjà implantées mais surtout des skins et des objets cosmétiques en rapport avec le nouveau thème consacré à la jungle.

Le stream qui se déroulera sur la chaine Youtube de Fall Guys nous montrera les nouveaux niveaux, fonctionnalités et costumes ainsi qu’une présentation de cinématique, gameplay et du passe de combat. Une session d’échange avec les développeurs est elle aussi au programme.

La sortie de la saison 5 est prévue pour le 20 juillet, soit le lendemain de ce petit stream et ce sur toutes les plateformes disponibles (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que PC).

😶 BIG STREAMUS 😶

On the 19th July at 13:00 BST, we'll be doing a Season 5 Reveal on our YouTube page!

We'll be:

✅ Spilling the beans on the new levels, features, and costumes

✅ Revealing our Cinematic, Gameplay, and Fame Path trailers

✅ Chatting with the dev team! pic.twitter.com/KZQcfJqKpr

— Fall Guys 🔜 Season 5 👑 (@FallGuysGame) July 14, 2021