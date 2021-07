Fall Guys s’aventure dans la jungle dans sa saison 5

Alors que le jeu multiplie les collaborations, la communauté de Fall Guys attend des nouveautés pour relancer pleinement l’intérêt autour du jeu, en attendant l’arrivée de ce dernier sur d’autres plateformes. Cela passe par les différentes saisons, et la cinquième vient d’être découverte par les internautes.

Wow… You solved #BigJigsawus in 1 hour and 12 minutes… The theme for Season 5 is JUNGLE ADVENTURE Here's the finished puzzle! pic.twitter.com/i23A0lie14 — Fall Guys 🔜 Season 5 👑 (@FallGuysGame) July 13, 2021

Le compte Twitter de Fall Guys avait lancé un défi sur le réseau social avec un puzzle à résoudre pour découvrir le thème de la saison 5. Il n’a fallu qu’une heure et douze minutes pour que la communauté réussisse le challenge, nous offrant alors l’image promotionnelle de cette saison 5, qui sera donc centrée sur le thème de la jungle et de l’aventure.

On attend désormais de voir à quoi vont ressembler les nouveaux défis, mais on peut déjà avoir un aperçu des nombreux costumes inédits qui arriveront avec cette saison.

Fall Guys: Ultimate Knockback est disponible sur PlayStation 4 et PC, et sera disponible plus tard sur Xbox One et Switch.