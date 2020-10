Fall Guys : la saison 2 sera disponible dès le 8 octobre

Jeu phénomène de l’été, Fall Guys a connu une baisse de rythme en septembre, la faute à un cheat trop présent malgré les mesures effectuées par le studio, et le redondance des épreuves proposées par le jeu. Mais Mediatonic compte faire repartir la hyper de plus belle avec une saison 2 qui devrait apporter son lot de nouveautés, et qui a maintenant une date de sortie.

BEAN SPILLING POST

Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!

🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥

Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 2, 2020