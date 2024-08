Fortnite : Collaboration éphémère avec Fall Guys, conférence Disney D23, Passe de combat, LEGO Fortnite… le Battle Royale star d’Epic Games est loin d’être en vacances

Ça sent les haricots

Fall Guys, c’est un peu le porte-étendard de ces jeux phénomènes qui n’ont plus fait trop parlé d’eux une fois leur moment passé, à l’instar de Among Us ou encore Pokémon GO. Malgré tout, le jeu sorti en 2020 en pleine pandémie persiste et maintient encore des taux honorables de présence en ligne avec encore plus de 2000 joueurs en simultané sur Steam ces derniers jours. Mais aujourd’hui, Mediatonic enclenche une autre vitesse en incluant pour quelques jours son jeu dans le Battle Royale d’Epic Games, Fortnite.

Après à son changement de formule pour dire adieu aux saisons traditionnellement proposées après son passage en free-to-play en 2022, Fall Guys débarque donc dans Fortnite via des courses d’obstacles vous permettant de remporter des gains non négligeables pour terminer votre « vraie » partie, celle du Battle Royale. Une sorte de jeu dans le jeu qu’il peut être étonnant de ne pas avoir été davantage faite avant puisque Mediatonic a été racheté en 2021 par un certain Epic Games…

Ainsi, via l’événement On trébuche où cette fois ?, il vous suffira de trouver l’une des 6 idoles de haricot doré situées autour du lieu-dit Classy Courts, puis de parvenir jusqu’au bout de la course d’obstacle afin de revenir sur l’île de combat avec du butin en plus et espérer décrocher la Victoire Royale. Un événement disponible jusqu’au lancement de la mise à jour 31.00 (Chapitre 4 Saison 4), le 16 août à 5h du matin.

Comment ça marche ? Au sein de ces courses endiablées, vous pourrez éviter toutes sortes de pièges, mais aussi effectuer diverses actions (courir, escalader, plonger, rebondir, etc.) sur le parcours pour accomplir les quêtes On trébuche où cette fois ?, qui vous rapporteront plusieurs objets pour votre casier de cosmétiques, dont l’accessoire de dos Rose en peluche.

A noter que si vous tombez du parcours, vous reprendrez au dernier point de contrôle ou au début du niveau. 3 essais par partie de Battle Royale vous sont offerts pour réaliser un temps donné, chaque temps vous octroyant des récompenses dédiées (dans la limite de 120 secondes, tandis que la tempête désactivera les haricots présents dans son sillage) :

Terminez en moins de 50 secondes pour recevoir le butin du palier d’or.

Terminez entre 50 et 80 secondes pour recevoir le butin du palier d’argent.

Terminez entre 80 et 120 secondes pour recevoir le butin du palier de bronze.

A noter que les plus créatifs d’entre nous peuvent dès à présent construire des îles inspirées de Fall Guys grâce au UEFN et au mode Créatif, îles que vous pouvez retrouver dans l’encart « îles de Fall Guys« . Six îles ont d’ailleurs été créées par Mediatonic Labs, disponibles via des codes d’îles que vous pouvez trouver sur le site officiel du jeu.

LEGO Fortnite passe du coq à l’âne

Mais la collaboration avec Fall Guys ne fut pas la seule annonce de la semaine pour le géant Fortnite. En effet, après son lancement réussi en décembre dernier et l’annonce de plusieurs sets de vrais LEGO à l’effigie des héros de Fortnite, le mode de jeu de survie LEGO Fortnite a annoncé la disponibilité depuis la mise à jour 30.40 du voyage rapide en utilisant le légendaire bus de combat du Battle Royale.

En clair, des arrêts de bus (un nouveau type de poste) ont été ajoutés automatiquement à votre monde. Mais vous pouvez en construire d’autres en détruisant ceux déjà existants pour récupérer des éclats de faille (nécessaires à la construction des arrêts). De quoi dynamiser davantage les mouvements, ce qui ne fera pas de mal dans ce jeux où les déplacements sont fréquents.

A noter qu’avec cette mise à jour, en plus d’ajouts divers, vous pouvez aussi désormais modifier la plupart des paramètres d’un monde déjà créé, comme la fin, le mode de difficulté, etc. mais pas le mode de jeu (paisible, survie, bac à sable, extrême) ou le paramètre élimination du joueur. Plus d’informations sont à retrouver sur la page officielle de la mise à jour.

Le Passe de Combat évolue… ou presque

Après plusieurs plaintes de joueurs et joueuses ne pouvant retrouver des skins ou accessoires provenant d’anciens passes de combat qu’ils n’auraient pu acheter à temps, Epic Games vient d’annoncer une nouveauté non négligeable. En effet, les objets des futurs Passes de combat pourront apparaître dans la boutique de Fortnite lorsqu’au moins 18 mois se seront écoulés après l’expiration du Passe de combat.

Tous les types d’accessoires et d’objets sont concernés comme ceux des quêtes et récompenses bonus, parfait pour obtenir tout ce qu’il vous manquerait à votre armure fétiche (et notamment les objets liés à des licences connues) comme une tenue, un accessoire de dos, une pioche, une émote etc. Attention cependant, certains objets (signalés lors de la disponibilité du Passe de combat) pourraient ne jamais revenir (comme ce fut le cas précédemment) donc prenez garde.

A noter par ailleurs que la nouvelle saison du Battle Royale débutera dès le 16 août prochain avec une fin de la saison en cours programmée à 5h du matin.

Disney Fortnite enfin présenté ?

Nous vous en parlions en début d’année, Disney a investi près d’1,5 milliard de dollars au sein du groupe Epic Games dans le but de créer une sorte de métavers au sein de Fortnite, exclusivement dédié aux licences détenues par Disney (Marvel, Pixar, Star Wars etc.), constituant par la même occasion le plus grand investissement de Disney dans le monde des jeux vidéo.

Avec le D23 (conférence annuelle du groupe Disney révélant les nouveautés à venir dans tout leur écosystème) prévu sur trois jours du 9 au 11 août en Californie, l’occasion était parfaitement trouvée pour nous teaser l’avancée de ce projet ambitieux. C’est désormais chose faite, et même mieux, les deux firmes nous donnent rendez-vous le 11 août au milieu de la nuit pour découvrir les premières informations sur Fortnite | Disney tel qu’elles l’appelle, au travers d’une émission uniquement diffusée au sein même de Fortnite (Disney Horizon Live) dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 à 5h30 heure française (avec une ouverture des portes de l’événement dédié à 4h30).

A noter que vous pourrez rejoindre l’île de l’événement en utilisant la barre d’accueil du jeu ou en utilisant le code d’île 7908-6413-2516. Rassurez-vous, si vous souhaitez faire la grasse matinée ce jour-là, le replay de la conférence sera diffusé en boucle jusqu’au 16 août. Et pour l’occasion, tous les joueurs et joueuses qui visiteront l’île de l’événement pendant au moins 10 minutes durant cette période recevront l’accessoire de dos Bananeverine en peluche ainsi que de l’EXP un peu plus tard en septembre. De quoi espérer la révélation de ce nouveau mode de jeu et pourquoi pas même une date ?