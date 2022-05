Fall Guys passera free-to-play le 21 juin et arrivera aussi sur Xbox et Switch, un créateur de niveaux bientôt disponible

Mediatonic nous avait donné rendez-vous aujourd’hui pour nous présenter la plus « grosse » annonce de l’histoire de Fall Guys, et on se doutait que cela aurait quelque chose à voir avec sa disponibilité sur les consoles Xbox et sur Switch. Et on ne s’était pas trompé, puisque le studio a annoncé la date de sortie de ces nouvelles versions, avec une autre annonce de taille : le jeu va devenir free-to-play.

Gratuit pour tout le monde

Fall Guys sera donc bientôt disponible sur toutes les plateformes, avec l’arrivée des versions Switch et Xbox, mais aussi d’une version Epic Games Store, qui fera disparaitre la version Steam (il ne sera plus possible de la télécharger le 21 juin). On nous parle également d’une version PS5 qui permettra d’afficher de la 4K et du 60 fps pour une expérience encore plus fluide, tout en précisant qu’il faut dès maintenant retélécharger le jeu sur PS4 pour continuer à jouer.

Si vous vous demandez ce que donnera la version Switch, on nous annonce que le jeu tournera en 30 fps/720p en portable, et en 30fps/1080p. Et puisque le jeu propose du cross-play et de la cross-progression, vous pourrez passer facilement d’une plateforme à l’autre tout en conservant votre progression.

Bonne nouvelle, il ne faudra pas repasser à la caisse pour se procurer le jeu sur ces nouvelles plateformes. Dès le 21 juin, date d’arrivée de ces nouvelles versions, Fall Guys passera en free-to-play.

Les personnes ayant acheté le jeu recevront un Legacy Pack avec trois costumes, mais aussi un accès au Season Pass Premium de la première saison du jeu en free-to-play. Ce nouveau Season Pass donnera simplement accès à des cosmétiques supplémentaires.

Qu’attendre de Fall Guys pour la suite ?

Des nouveautés seront également au rendez-vous, avec des costumes inédits et de nouvelles épreuves au sein d’un grand stade, grâce à une mise à jour de gameplay qui sera la plus grande depuis la sortie du jeu. De plus, de nouvelles collaborations avec d’autres séries, comme Assassin’s Creed, seront bientôt de la partie.

Le prochain gros chantier du studio sera de se concentrer sur l’éditeur de niveaux, qui est bien en développement. Il sera bientôt possible de créer ses propres épreuves et les partager, mais il faudra être patient pour découvrir tout cela, car on nous prévient que cette fonctionnalité est encore peu avancée.

Rendez-vous donc le 21 juin pour découvrir ce nouveau contenu (en dehors de la construction de niveau), et apprécier Fall Guys sur de nouvelles plateformes.