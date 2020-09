Après avoir battu tous les records, Fall Guys continue de teaser ses prochains ajouts par le biais de son compte Twitter. Nous apprenons ainsi que l’équipe de développement travaille sur un petit quelque chose qui pourrait bien pimenter le jeu…

Baptisé « Big yeetus« , cet événement en cours de développement pourra apparaître dans les niveaux de façon totalement aléatoire afin d’en modifier le déroulement. Pour illustrer cela, le compte Twitter du titre a partagé un court extrait qui montre le genre de modifications qui peuvent avoir lieu. On remarque alors un énorme marteau nous projetant dans les airs à un endroit il n’y a normalement rien d’autre que la route, ou encore des fruits en tout genre qui tombent dans la dernière ligne droite à la place des simples boules habituelles.

I’ve got a SPICY LEAK for you all

We’re working on a little something that we have been calling…

B I G Y E E T U S

Big Yeetus will randomly appear in levels – to shake things up

Big Yeetus is Chaotic Neutral

Big Yeetus is not your friend

Big Yeetus is not your enemy pic.twitter.com/nIBBKcf5qM

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 2, 2020