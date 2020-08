Fall Guys : Tout savoir sur le battle royale timbré à la Intervilles

Aujourd’hui, c’est la sortie de Fall Guys Ultimate Knockout, un jeu multijoueur totalement barré. Chapeauté par Mediatonic et édité par Devolver Digital, il s’agit d’un battle royale quelque peu original : pas de jeu de tir ici, il s’agit d’un concept proche de jeux télévisés à la Takeshi’s Castle ou Intervilles.

Le tout est saupoudré une physique improbable, de personnages colorés et de niveaux totalement délirants. Un bon titre à faire entre proches en somme. Le jeu est disponible dans le PlayStation Plus dès aujourd’hui, présent sur PC et PlayStation 4 et on vous le présente en vidéo.