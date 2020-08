Après un départ un peu laborieux à cause de serveurs pas forcément pas préparés à accueillir autant de joueurs, Fall Guys : Ultimate Knockout a fini par trouver son rythme et continue d’accueillir de plus en plus de joueurs.

Nous apprenons ainsi de la part de Devolver Digital et Mediatonic que le titre s’est écoulé à plus de 2 millions de copies sur Steam, un chiffre qui représente désormais le meilleur lancement d’un jeu édité par Devolver Digital.

Alright, be honest…

❓ How many crowns did you grab ❓

❓ How many times did you fall over ❓

❓ How many hours did you watch on twitch ❓

❓ How many copies did you buy on Steam ❓

Here are the totals: pic.twitter.com/uc2wtlIJ0Z

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 10, 2020