Découvert lors de l’E3 2019, le party-game édité par Devolver Digital et développé par Mediatonic s’est fait une place le 4 août dernier sur PC et PlayStation 4. Après avoir proposé une version bêta depuis plusieurs mois, avec une dernière phase où des milliers de joueurs ont pu participer, la version définitive est finalement là ! Détonnant, complètement dans le genre battle royale, Fall Guys: Ultimate Knockout vous permettra d’affronter 59 autres personnes dans un tas d’épreuves, toutes plus timbrées les unes que les autres.

Largement inspiré des jeux tels que Total Wipeout, Takeshi’s Castle ou même Ninja Warrior, Fall Guys: Ultimate Knockout vous promet des heures de rigolades. Totalement indépendant, bien qu’édité par un mastodonte qui n’en est pas à son coup d’essai, un jeu d’une telle envergure nécessite énormément de ressources. Proposé gratuitement sur PlayStation 4 durant le mois d’août pour tous les abonnés PlayStation Plus (contre 19,99€ pour la version PC), Devolver n’a-t-il pas eu les yeux plus gros que le ventre ? Ce test va tenter de répondre à ces questions.

Conditions de test : Test réalisé sur un PC possédant une mémoire vive de 16 Go, une carte graphique GeForce RTX 2060 et un processeur AMD Ryzen 5 3600X durant une dizaine d’heures sur le jeu dans sa version définitive. Nous avions pu essayer la version bêta de nombreuses fois depuis le mois de mai, ce qui nous a permis d’apprécier l’évolution du développement.



La couronne en ligne de mire

La mécanique de Fall Guys est simple, mais efficace : vous allez devoir affronter 59 autres joueurs dans une succession d’épreuves, du type de celles que l’on peut retrouver dans Takeshi’s Castle. Il faudra éviter des projectiles qui vous arriveront droit dessus, franchir des rivières de mucus sans tomber et bien entendu pour, au final, brandir la sacrosainte couronne. Comprenant pas moins de 25 épreuves différentes au lancement, elles seront séparées en plusieurs types :

Les épreuves de survie : comme son nom l’indique, il faudra sauver votre peau. Soit en survivant dans certaines épreuves et en évitant de vous faire jeter hors de la plateforme par un ennemi ou alors, en conservant un objectif durant un temps imparti.

: comme son nom l’indique, il faudra sauver votre peau. Soit en survivant dans certaines épreuves et en évitant de vous faire jeter hors de la plateforme par un ennemi ou alors, en conservant un objectif durant un temps imparti. Les épreuves de course : ici, pas de tergiversation, il faudra courir et faire au plus vite pour arriver dans les premiers.

: ici, pas de tergiversation, il faudra courir et faire au plus vite pour arriver dans les premiers. Les épreuves en équipe : mettez de côté votre égoïsme et faites équipe avec vos adversaires, le temps d’une épreuve. L’équipe qui comptera le moins de point à la fin du temps imparti sera éliminée.

: mettez de côté votre égoïsme et faites équipe avec vos adversaires, le temps d’une épreuve. L’équipe qui comptera le moins de point à la fin du temps imparti sera éliminée. Les épreuves finales : ces épreuves ne seront proposées qu’au dernier round. Le but : être le premier afin de pouvoir brandir la couronne tant convoitée. Il faudra donc, soit être le dernier survivant sur place ou alors courir le plus vite possible jusqu’à la couronne.

Loin d’être simples, ces nombreux défis vous demanderont de les effectuer de nombreuses fois afin de découvrir la meilleure méthode pour ne pas perdre de temps et finir dans le peloton final. Le facteur chance (et malchance par la même occasion) sera bien entendu de la partie, ce qui risquera de vous laisser frustré à de nombreuses reprises. Ce facteur aléatoire, loin d’être rédhibitoire, met un peu de piment à des parties qui auraient pu rapidement devenir fades, où seul l’automatisme et les habitudes auraient pu permettre au joueur de gagner.

À chaque fin de partie, en fonction de votre classement final, ainsi qu’à celui de chaque épreuve, vous obtiendrez de la renommée (jauge d’expérience) et des kudos (monnaie virtuelle du jeu). Si, par chance, vous terminez premier de l’émission (oui, chaque partie est une émission où il faudra gagner de la renommée), vous gagnerez également une couronne, Saint Graal sur Fall Guys. En effet, ces couronnes pourront être utilisées dans la boutique pour obtenir des cosmétiques exclusifs, et souvent totalement givrées. Eh oui, vous allez pouvoir afficher fièrement votre talent avec le plus beau skin de la boutique !

Une fragilité palpable

Clairement jouissif à jouer, bien que parfois très frustrant (comme pour chacun des battle royales), Fall Guys: Ultimate Knockout n’a malheureusement pas que des qualités. Et, dès la version bêta, certaines craintes ont commencé à émerger. Initialement, les épreuves devaient permettre à 100 personnes de s’affronter dans la succession d’épreuves. Malheureusement, la technique semble avoir rapidement rattrapé Mediatonic, le nombre de joueurs en simultané a baissé pour aboutir à 60 personnes. Et lorsque les premières parties de la phase bêta ont pu se jouer, les craintes se sont avérées réelles : les serveurs ont du mal à tenir la route.

Et le lancement a eu également son lot de mésaventures, le titre ayant eu de gros soucis de serveur dès la première après-midi, que ce soit sur PC ou bien PlayStation 4. Une certaine frange de joueurs n’a d’ailleurs pas été tendre avec le studio en n’hésitant pas à donner des évaluations négatives au titre sur Steam ce qui aura eu comme conséquence une moyenne d’avis qui a chuté en flèche. Alors certes, les serveurs sont extrêmement fragiles.

Mais il faut noter que Fall Guys est développé par un studio indépendant, qui n’a clairement pas les mêmes moyens d’un studio qui développe un AAA. Loin de tout excuser, et même si cet afflux de joueurs était prévisible, surtout en proposant d’offrir le titre aux abonnés du PlayStation Plus, le review-bombing n’a rien de positif et risque bien de miner toute une équipe qui travaille d’arrache-pied pour proposer un titre qualitatif. Mis à part le jour du lancement, les serveurs ont finalement réussi à tenir la route, malgré quelques déconnexions intempestives. Une chose est sûre : plus le temps passera, moins ce type de soucis seront récurrents, tâchons donc d’être patient !

Attention également à ne pas trop rester sur ses acquis, en tardant à proposer de nouvelles épreuves, les mécaniques du jeu étant relativement répétitives, le risque de lassitude peut devenir vite important si le titre n’est pas suivi régulièrement.

Mais un potentiel fou

Fall Guys: Ultimate Knockout peut déjà être considéré comme une des pépites indépendantes de cet été 2020. Véritable bombe colorée, qui remplira vos soirées de bonne humeur et de franche rigolade, le battle royale de Mediatonic risque bien de faire la différence, sur le court terme bien entendu mais également sur le long terme. Tout reposera sur le suivi régulier du titre par le studio, et de sa capacité à renouveler l’expérience. Et, à peine le titre est disponible, que de nouvelles épreuves, cosmétiques et exclusivités ont été annoncées par le studio. De quoi être optimiste quant à l’avenir du jeu, qui semble radieux.

En proposant un système de saisons, comme pour Fortnite ou bien Apex Legends, avec de nouveaux cosmétiques à la clef par l’intermédiaire d’un « passe de combat » totalement gratuit, une partie des ingrédients pour obtenir des joueurs fidèles est réunie. Le renouvellement des cosmétiques quotidien permet également aux collectionneurs dans l’âme d’enchaîner les parties pour obtenir un maximum de kudos.

Malgré tout, attention à ne pas franchir la ligne rouge : Fall Guys: Ultimate Knockout est un jeu proposé à l’achat, contenant une boutique in-game. Les objets pouvant être obtenus en jeu ne sont que des cosmétiques, et n’apporteront rien d’autres que du superflu et du gadget. La ligne risquerait d’être franchie si le passe de saison devenait payant ou bien que certains objets payants avantageaient des joueurs.

Mediatonic et Devolver Digital ont toutes les clés en main pour faire perdurer Fall Guys sur le long terme pour devenir un must-have du genre. Le titre est déjà bien conçu, très addictif et coloré à souhait. Le potentiel du party-game semble clairement immense, et il serait dommage de voir le titre sombrer dans les méandres de Steam pour cause de manque de suivi de la part du studio.