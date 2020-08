Fort de son succès avec plus de 1,5 millions de joueur au lancement, Fall Guys : Ultimate Knockout s’annonce comme LE jeu de l’été. Et les développeurs ne comptent pas s’arrêter là.

Bien qu’il s’agisse d’une petite équipe, les développeurs de Fall Guys ont accomplis un travail remarquable sur le soft comme en atteste notre avis. Principale petite ombre au tableau, le contenu insuffisant pour permettre au jeu de survivre sur le moyen-long terme. Heureusement, de nouveaux contenus sont déjà en préparation comme nous l’apprend le compte Twitter officiel du jeu.

You’re probably all wondering…

What’s next for Fall Guys?

Well, we’re going to be releasing new levels, new costumes, and new features

I would like to quote a greater being than myself:

« You fool, this isn’t even my final form »

– Frieza, Dragonball Z pic.twitter.com/ymiVuzudlC

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 4, 2020