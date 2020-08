Fall Guys: Ultimate Knockout subit un review-bombing sur Steam

Alors que le titre de Devolver Digital et Mediatonic Fall Guys: Ultimate Knockout vient tout juste de sortir sur PC et PlayStation 4, et que l’accueil était plutôt positif, l’état des serveurs aura eu raison de la patience d’un grand nombre de joueurs. En effet, depuis quelques heures, les serveurs du party-game ont peine à survivre face à cette vague de joueurs et les avis négatifs n’ont pas mis longtemps à fleurir sur Steam.

Disponible sur Steam depuis 9h ce matin, un peu plus tardivement pour les joueurs PlayStation 4, Fall Guys a commencé à avoir de sérieux soucis au niveau de ses serveurs en début d’après-midi. Proposé gratuitement ce mois-ci dans le catalogue du PlayStation Plus, l’afflux de joueurs était inévitable. Ajoutez à cela la campagne de communication très agressive de Devolver et Mediatonic, qui n’ont pas hésité à donner des clefs pour la version bêta à foison, et vous obtenez un serveur surchargé à la sortie du jeu.

We're currently being review-bombed on Steam… ☹️

We're working really hard to get running smoothly for SO MANY players!

We know it's super frustrating, but if you could hold off from negatively reviewing – Until you get chance to play the game, it would really help us out ♥️

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 4, 2020