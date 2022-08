Accueil » Actualités » F1 22 : Le patch 1.09 disponible, crossplay et mise à jour des notes des pilotes

Régulièrement, Codemasters met à jour son dernier jeu de Formule 1. Après avoir déclaré être au courant des problèmes de vitesse d’IA et déployé gratuitement le circuit de Portimao, le studio déploie un nouveau patch ce 22 août. Découvrons ensemble les nouveautés de la mise à jour 1.09 de F1 22, disponible au téléchargement, qui apporte quelques changements.

Le crossplay arrive cette semaine

Cette nouvelle mise à jour, estampillée version 1.09, vient juste d’être déployée sur l’ensemble des plateformes. Vous pouvez donc la télécharger en lançant votre PlayStation ou Xbox. Plusieurs changements ont été ajoutés, avec quelques correctifs listés plus bas. Mais le plus important, c’est qu’on apprend que le crossplay arrive très vite.

Celui-ci n’est pas disponible aujourd’hui en même temps que la mise à jour mais la fonctionnalité arrive dans le courant de la semaine. Vous pourrez ainsi profiter du cross-play, c’est-à-dire jouer avec ou contre des joueurs et joueuses des autres plateformes.

Comment activer le cross-play ?

Pour activer le cross-play, vous devrez aller dans les menus du jeu

Options du jeu

Paramètres

Sur Xbox, il est peut-être nécessaire d’activer l’option sur votre console au préalable. Une fois activé, le cross-play vous permettra d’inviter d’autres personnes en course amicales. Le Hub Amis laisse la possibilité de consulter les demandes d’ajout ou les invitations de session en attente. Pour inviter une personne dans votre salon depuis une autre plateforme lorsque vous hébergez une session, rendez-vous dans l’option Inviter des amis dans le salon et envoyez votre invitation. Une invitation lui sera envoyée via ce Hub.

Mise à jour des notes des pilotes

La trêve estivale est quasiment terminée avec l’arrivée du Grand-Prix de Belgique ce week-end. Les développeurs profitent ainsi de la pause de mi-saison pour mettre à jour les notes des différents pilotes pour les modes de F1 22. Comme toujours, la note globale est calculée en fonction de l’Expérience, l’Aptitude, la Réaction, le Rythme, ce qui donne lieu à une Note Globale.

La plupart des pilotes ont reçu une évolution, positive ou négative mais les plus notables sont probablement Mick Schumacher, grâce à ses performances à Silverstone et en Autriche, ainsi que George Russell, qui a fait un très bon début pour cette moitié de saison. C’est probablement Guanyu Zhou qui gagne le plus puis en récupérant 11 points en rythme, il dépasse Latifi au classement avec un score de 75.

Patchnote mise à jour 1.09 F1 22

Pour les curieux et curieuses, voici la liste complète du patchnote 1.09 déployé ce lundi 22 août. Ainsi, rajoutez à ça le cross-play qui arrive bientôt et la mise à jour des pilotes.

Correction d’un problème de boîte automatique bloquée trop longtemps sur le limiteur de régime avant le changement de vitesse

Correction d’un problème de désactivation des commandes radio après l’utilisation d’un flashback dans certaines circonstances

La température des pneus est désormais correcte au départ d’une course sans tour de mise en grille dans les modes hors connexion

Correction d’un problème d’attribution de pénalités incorrectes au virage n°4 en Australie

Amélioration de la logique de l’IA en sortie des stands du circuit Paul Ricard

Réduction du seuil d’activation/désactivation du DRS en cas de variations météorologiques

Correction d’un problème empêchant le départ de la course lorsque l’hôte assistait au tour de mise en grille en vue spectateur dans le mode multijoueur

Correction d’un problème d’affichage des temps au tour des autres pilotes en tant que directeur de course

Résolution d’un problème où les voitures avec une amélioration maximale d’appui aérodynamique pouvaient voir leurs pneus chauffer anormalement

Correction d’un problème de réinitialisation des paramètres de style de conduite et de difficulté de l’IA en mode Carrière à la sortie du jeu

Correction d’un problème de synchronisation générant des temps de secteur et de tour incorrects lors d’un tour de mise en grille en vue spectateur

Le renouvellement d’un contrat de sponsor le même jour qu’un évènement de département ne peut plus être exceptionnellement long

Correction d’un problème faisant parfois apparaître des fenêtres transparentes en jeu lorsque certains paramètres graphiques étaient activés

Améliorations de stabilité générale

Diverses corrections mineures

F1 22 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Les fans de la discipline pourront aussi découvrir F1 Manager 2022 dans quelques jours.