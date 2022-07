F1 22 : La mise à jour 1.06 est disponible, voici les nouveautés

Disponible depuis bientôt un mois, F1 22 est le dernier volet de la série de jeux de Formule 1. Toujours développé par Codemasters et désormais sous la houlette d’Electronic Arts, cet opus a relativement convaincu la presse et la communauté, malgré un manque de nouveautés constatées. Quelques bugs également, que les développeurs corrigent régulièrement, notamment avec le patch 1.06 sur PC et consoles. Voici les changements.

Nouveautés patch 1.06 de F1 22

Cette mise à jour 1.06 est disponible au téléchargement depuis quelques minutes et pèse environ 3 Go – selon votre plateforme. Elle apporte principalement des correctifs, notamment un fix important lorsque la voiture de sécurité était déployée. Il arrivait en effet que des voitures se fassent disqualifiées parce qu’elles ont doublé la VSC avant la fin de son dernier tour en mode immersif.

D’autres correctifs ont été appliqués, notamment les bonnes couleurs pour les indicateurs de temps sur les secteurs ou encore un taux d’usure du système MCI/MHU-H revu à la baisse en automatique. Une actualisation des pilotes a aussi été effectuée, afin de rendre les performances des pilotes plus proches de la saison actuelle (dont le Grand Prix de France a été disputé hier). Enfin, on notera pas mal de changements côté retours de force (températures des pneus, couple moteur…), dont l’ensemble a été listé sur le site officiel.

Voici le patchnote de la mise à jour 1.06 :

Général

Les performances des véhicules de F1 ® 22 ont été modifiées pour mieux refléter la saison réelle. Suite à ce changement, le classement du mode Contre-la-montre de F1 ® a été réinitialisé.

Les indicateurs de temps de secteur afficheront désormais les bonnes couleurs à l’issue d’un tour

Amélioration de la logique de l’IA à l’entrée et à la sortie des stands

Correction d’un problème où la température des pneus était réinitialisée après avoir mis le jeu en pause dans les modes de jeu en ligne

Correction d’un problème où, dans certains cas, la voiture de sécurité en vue spectateur pouvait être dépassée par toutes les voitures contrôlées par l’IA, provoquant ainsi de nombreuses disqualifications

Correction d’un problème où les améliorations du département RH ne s’appliquaient pas aux pilotes

Correction d’un problème où l’adhérence sur la piste pouvait diminuer entre les séances de qualification

Correction d’un problème à Bakou où le joueur pouvait entrer en collision au virage 15 sur le circuit lors du départ lancé contrôlé par l’IA

Correction d’un problème de détachement des protections Tecpro Barriers à Bakou

La couleur des décals de Sponsor et des insignes peut désormais être utilisée à partir d’un emplacement de couleur prédéfini

Améliorations au niveau de la stabilité générale

Diverses corrections mineures

Marc fait désormais correctement référence aux pilotes emblématiques

Correction d’un problème où la mauvaise carte graphique pouvait être choisie au lancement du jeu, ce qui pouvait entraîner un plantage

Le jeu se charge désormais correctement avec les cartes graphiques Intel (sous réserve des configurations et modèles minimum requis)

Ajustement de la recherche de sessions de réseaux afin de réduire le risque d’erreurs NM14

Suppression de l’icône IA du panneau de chronos pendant l’intervention de la voiture de sécurité en vue spectateur

Correction de la couleur des yeux de Kevin Magnussen

Les collisions sont désormais correctement signalées dans les données UDP

Carrière Deux Joueurs

Correction d’un problème où, dans certains cas, les joueurs ne pouvaient pas aller au-delà des négociations de contrat dans la Carrière Deux Joueurs

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués dans la Carrière Deux Joueurs après une trêve estivale

Son

Amélioration du mixage lorsque le fond plat de la voiture de F1 touche le sol, il est désormais plus audible

Amélioration de la performance et du mixage des frottements de pneus et des dérapages

Ajout de nouveaux sons pour Mercedes-AMG GT Black Series

Correction d’un problème qui empêchait l’ingénieur de course de mentionner « Racing Point » à la place d’Aston Martin

Résolution d’un problème où le casque ne pouvait pas être sélectionné comme périphérique de sortie de la radio sur PlayStation 4/5

Volants

Correction d’un problème de retour de force avec plusieurs volants Logitech compatibles (G920, G29 et G923)

Correction d’un problème où les voyants LED du tachymètre (compte-tours) ne fonctionnaient pas sur les bases Logitech

Ajout des boutons LSB et RSB pour les volants Thrustmaster T248 / T128 sur Xbox

Réalité virtuelle

Amélioration des performances lorsque l’écran compagnon est configuré en plein écran

Correction d’un mouvement involontaire de la tête lors du freinage ou de l’accélération

Correction d’un problème avec l’Oculus Rift CV1 dû à l’activation par défaut du maillage du stencil

Modification des paramètres par défaut pour améliorer la compatibilité générale

Optimisation de la qualité visuelle et des performances

F1 22 est maintenant disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.