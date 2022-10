F1 22 : La mise à jour 1.12 disponible, avec Häkkinen et la saison 2022 de Formule 2

Cela fait maintenant trois mois que F1 22 est disponible sur consoles et PC. La série de jeux de course de Formule 1 de Codemasters s’est récemment faite rachetée par Electronic Arts et il faut dire que l’on ressent déjà bien ce tournant pour la licence avec l’arrivée de mises à jour régulières. Depuis son lancement, le titre a déjà eu droit à de nombreuses nouveautés, notamment les tracés de Portimao et de Shanghai, deux circuits pourtant absents du calendrier 2022. Aujourd’hui, le titre se met à jour avec la 1.12, dont voici les nouveautés.

Quoi de neuf avec la 1.12 de F1 22 ?

Plusieurs nouveautés sont attendues avec ce patch 1.12, avec surtout l’ajout de la saison 2022 de Formule 2. Jusqu’à présent, on ne pouvait retrouver que les pilotes de l’année passée. Désormais, on peut se lancer sur une saison un peu plus actuelle, qui a notamment sacré Felipe Drugovich champion du monde chez MP Motorsport. Il est ainsi possible de (re)vivre la saison de F2 à travers ses 14 manches ainsi que ses courses F2 Sprint.

Le prochain ajout concerne le mode Mon Écurie : Mika Häkkinen sera ajouté en tant qu’icône dès le 17 octobre 2022. Il sera ainsi possible de courir avec le pilote finlandais, double champion du monde à la fin des années 90. Enfin, on peut noter qu’une nouvelle livrée pour McLaren, la Future Mode, est disponible pour une durée limitée, accompagnant le lancement de la série 3 du Podium Pass.

Voici les changements attendus avec la mise à jour 1.12 :

Ajout de la saison F2 2022

Ajout de la livrée McLaren Future Mode pour une durée limitée

Correction du souci de crash qui survenait avant d’atteindre le menu principal lorsque l’on joue sur Steam Deck

Les règles du Parc Fermé ne s’appliquent pas à la course après avoir participé à une séance de qualification

Correction d’un problème lié à l’ERS dans les qualifications

Correction d’un problème sous la voiture de sécurité en mode immersif, où le joueur était autorisé à dépasser après avoir brièvement dépassé un autre pilote « illégalement »

Correction d’un souci d’affichage lié au Thrustmaster T248

Correction d’un souci lié aux pédales Heusinkveld

Améliorations générales de la stabilité

Autres correctifs appliqués

Le patchnote complet est disponible (en anglais pour l’instant) sur le site officiel. F1 22 est maintenant disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour en savoir plus sur cette dernière itération de la franchise, on vous invite à découvrir notre test complet.