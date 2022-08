F1 22 : La mise à jour 1.07 est disponible, le studio au courant des problèmes de vitesse d’IA

Disponible depuis le 1er juillet, F1 22 est la dernière itération de la série de jeux de Formule 1. Toujours développé par Codemasters (et désormais sous l’édition d’Electronic Arts), cet épisode a plutôt convaincu la communauté, avec quelques améliorations bien senties et une fidélité réussie vis-à-vis de la nouvelle règlementation et des changements mécaniques. Néanmoins, quelques problèmes subsistent et aujourd’hui, le studio déploie une nouvelle mise à jour avec un nouveau circuit, tout en faisant le point sur le souci majeur. Voici le patchnote de mise à jour 1.07.

Détails mise à jour 1.07

Comme dévoilé hier, le circuit de Portimão, au Portugal, est ajouté gratuitement dans F1 22. Dès aujourd’hui, les joueurs et joueuses pourront ainsi effectuer un Grand Prix ou (re)découvrir le circuit en Contre-la-montre. Ce n’est pas tout puisque le circuit chinois de Shanghai arrivera plus tard, à la rentrée, toujours via une mise à jour gratuite.

Le patch 1.07 s’accompagne cependant de quelques autres améliorations, avec notamment des dégâts d’aileron qui auront un impact plus important ou encore des correctifs mineurs. Mais le point le plus important concerne la vitesse de pointe de l’IA sur les lignes droites. Un problème remonté depuis la sortie du jeu, où les voitures contrôlées par l’IA accélèrent bien trop vite par rapport au joueur.

Codemasters explique être au courant du problème et travaille actuellement sur la résolution du bug. En attendant, le temps de réponse de l’accélérateur a été réduit pour palier à ça : bien sûr, il s’agit d’une solution temporaire, comme l’explique le studio : « En plus des corrections apportées ci-dessus, l’équipe de développement estime avoir identifié le problème concernant les prises de vitesse de l’IA sur les lignes droites. Les modifications apportées à la commande de l’accélérateur dans ce patch seront utiles et l’équipe s’efforce d’assurer la parité entre l’IA et les performances de la voiture du joueur. Vous serez informés dès que nous aurons plus d’informations. ».

Il faudra donc encore patienter d’ici la résolution du problème. Les développeurs « estiment » avoir trouvé la source du problème ; disons que c’est un bon début. Comme on wait, patience patience. En attendant, voici le détail du patch déployé avec la mise à jour 1.07 :