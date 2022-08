F1 22 : Les circuits de Portimao et de Chine arrivent avec des mises à jour gratuites

Après avoir déployé un patch correctif il y a quelques jours, Codemasters prépare une autre mise à jour pour F1 22 : cette fois-ci, il y aura du contenu supplémentaire. Bien qu’absent du calendrier du championnat officiel, le circuit de Portimao va être rajouté dans le jeu, et cela arrive très bien puisqu’il sera disponible ce mardi.

Portimao arrive en premier

Codemasters et Electronic Arts ont donc annoncé que le circuit du Portugal, Portimao, sera déployé via une mise à jour gratuite ce mardi 02 août 2022. Il arrivera bien un patch qui sera disponible au téléchargement dans la journée. Histoire de nous montrer la modélisation du tracé de de 4,684 km, un tour rapide a été publié en vidéo en compagnie de Lewis Hamilton, dans sa Mercedes.

Lee Mather, le directeur créatif, a déclaré : « Nous savons que nos joueurs aiment l’excitation de concourir sur plus de circuits, et il n’y a rien de mieux que Portimao. Portimao est très apprécié et possède une incroyable histoire, et nos joueurs vont adorer relever le défi de conduire les voitures conçues en 2022 sur le circuit sacré pour la première fois. »

Mais ce n’est pas le seul circuit qui va débarquer cette année puisque le studio nous donne rendez-vous en septembre pour un autre ajout, celui de Shanghai. Le tracé chinois sera ajouté via une autre mise à jour gratuite à la rentrée, plus précisément le 12 septembre.

F1 22 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous n’avez pas encore craqué dessus, vous pouvez lire notre test écrit.