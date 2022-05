F1 22 présente le nouveau circuit de Miami à travers un premier trailer de gameplay

Officialisé il y a environ deux semaines, EA Sports F1 22, le prochain jeu de course automobile d’Electronic Arts et de Codemasters dédié à la Formule 1, a partagé hier en fin de journée un premier trailer de gameplay mettant notamment en scène les monoplaces sur le tout nouveau circuit urbain de Miami (États-Unis), tracé de 5,410 kilomètres composé de 19 virages et de 3 zones de DRS.

Les jaquettes officielles également dévoilées

Le studio britannique et l’éditeur américain en ont également profité pour rappeler que ceux et celles qui précommanderont l’édition Champions du titre avant le 16 mai auront accès à un pack thématique exclusif créé en collaboration avec le graffeur local Enrique Mas alias ABSTRK. Celui-ci contiendra notamment une « superbe » livrée ainsi que des vêtements à équiper dans votre hub personnel F1 Life.

Les développeurs ont aussi saisi l’occasion pour dévoiler les jaquettes officielles de leur production. Sur celle de la version Standard, on y retrouve les pilotes Lando Norris, Charles Leclerc et Georges Russell. Quant à celle de l’édition Champions, elle accueille quatre champions du monde de F1 : Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen et Sebastian Vettel.

F1 22 sortira le 1er juillet sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.