Le jeu F1 22 annoncé : Date, nouveautés, VR… Voici les premières infos

Codemasters nous avait donné rendez-vous ce jeudi pour l’annonce du prochain jeu de Formule 1, et c’est maintenant officiel : la mouture 2022 a été présentée avec un premier trailer et a dévoilé ses premières informations. Outre un léger changement de nom (ne l’appelez plus F1 2022 mais F1 22), on y retrouve également Electronic Arts à l’édition. Date de sortie, console, premiers détails sur le contenu, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce EA Sports F1 22.

Une « nouvelle ère » pour la F1

Après un épisode F1 2021 relativement réussi, et qui était dans la bonne dynamique de ses prédécesseurs, F1 22 est cependant attendu au tournant : entre la nouvelle règlementation rentrée en vigueur au début de la saison et le rachat de Codemasters par Electronic Arts, les habitués ont autant de craintes que d’espoirs avec la suite de la franchise.

EA Sports F1 22 sortira donc à son habituel créneau estival sur PC et les deux générations de console. Parmi les ajouts, on y retrouve l’inclusion des courses F1 Sprint, cette nouveauté apparue en 2021, qui propose une épreuve supplémentaire à certains week-ends de course.

Une évolution se fera aussi sur le gameplay puisque l’on aura une option à choisir entre Immersive et Broadcast, qui viendra affecter les tours de formation, la Safety Car et les arrêts au stand. Dans le mode immersif, ce sera à vous de gérer ces moments particuliers, ce qui pourra impacter votre chrono et donc votre position en classement. En broadcast, il suffira d’apprécier les cinématiques qui suivront simplement l’action.

On nous parle également d’une nouvelle IA adaptative, qui semble surtout s’adresser aux nouveaux venus et qui devrait s’adapter au niveau des joueurs tout au long d’une course. Reste à voir comment elle réagira pour les plus expérimentés. Avec cela s’accompagnera d’ailleurs d’une meilleure accessibilité, une refonte de l’interface ainsi que des programmes d’entraînement modernisés.

Un point sur le contenu

Comme les rumeurs le présageaient, pas de mode scénarisé à la Point de Rupture, qui semble faire une pause. Cependant, à la place, un mode F1 Life, présenté comme un hub personnalisable où l’on peut afficher notre collection de supercars (oui oui, vous avez bien lu), de vêtements et d’accessoires. Un Podium Pass y sera d’ailleurs intégré, et l’on y retrouve l’habituelle boutique.

Bien sûr, l’ensemble des pilotes, monoplaces et tracés officiels seront présents, ce qui veut logiquement dire que l’on aura la possibilité de découvrir le tout nouveau Grand Prix de Miami ainsi que les changements apportés à certains circuits, comme les virages rapides de Melbourne en Australie, en Espagne ou encore à Abu Dhabi. Rien n’est encore mentionné pour le Raidillon de Spa, mais on imagine que la topographie sera respectée.

Enfin, le mode Mon Écurie est toujours de la partie et si l’on n’aura pas de grosse refonte, on nous promet des améliorations, avec notamment la possibilité de choisir notre budget de départ entre Newcomer, Challenger et Front Runner. L’habituelle carrière est aussi là, et bonne nouvelle : en plus du traditionnel mode multijoueur, l’écran scindé sera une nouvelle fois présent, pour jouer à deux sur le canapé.

Date de sortie F1 2022

Prenez votre agenda, F1 22 sera disponible le 1er juillet sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et Origin. Surprise, le jeu sera aussi compatible VR sur PC via l’Oculus et l’HTC Vive. Les possesseurs de l’édition Champions pourront y jouer trois jours plus tôt, tout en récupérant un pack de contenu inspiré de Miami avec une livrée et d’autres cosmétiques.