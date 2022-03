FIFA 23 : Cross-play, Coupe du monde féminine et HyperMotion amélioré au programme ?

Alors que l’avenir de la licence FIFA chez Electronic Arts reste incertain au point que son PDG, Andrew Wilson, estime que sa société peut se passer de la marque pour ses futurs jeux de foot qui sortiront dès 2023, Tom Henderson, un insider en général assez bien informé sur les coulisses de l’industrie vidéoludique, a partagé plusieurs informations non officielles à prendre avec des pincettes sur le développement de FIFA 23.

Des améliorations significatives pour l’HyperMotion ?

Par l’intermédiaire du site Xfire, Tom Henderson affirme que FIFA 23 supportera le cross-play entre les plateformes PC, PlayStation et Xbox « pour tous les modes de jeu du titre », ce qui serait une première dans l’histoire de la série. En plus de la Coupe du monde masculine, le contenu de cet épisode devrait aussi se bonifier en accueillant la Coupe du monde féminine afin de « créer une expérience FIFA unique qui rassemble les hommes et les femmes. »

L’insider est également revenu sur l’HyperMotion, technologie inédite intégrée uniquement aux versions next-gen de FIFA 22 et ajoutant environ 4000 nouvelles animations. S’il n’indique pas si ce système arrivera sur d’autres machines (on pense notamment au PC), il explique que celle-ci a été améliorée au point de permettre aux développeurs de pouvoir « capturer les animations des footballeurs/footballeuses lors de vrais matchs à l’aide des caméras des stades. »

Autrement dit, il ne serait plus nécessaire pour EA de réunir des joueurs et des joueuses sur un terrain dans le but de capturer leurs mouvements via les fameuses combinaisons Xsens. Une approche qui, toujours selon Tom Henderson, aurait déjà fait ses preuves puisque, dans le cadre d’une récente réunion interne, le studio américain aurait déclaré avoir déjà réussi à récupérer « plus de 100 fois plus de données en une seule saison […] qu’au cours des 29 ans d’histoire de la franchise. »

Rappelons encore une fois que, si l’existence de FIFA 23 est un secret de polichinelle, aucune information dévoilée ici n’est officielle pour le moment. Pour savoir si elles sont vraies ou pas, il faudra patienter jusqu’à ce que la firme de Redwood City s’exprime publiquement sur le jeu, ce qu’elle fera sans doute l’été prochain, potentiellement dans le cadre d’une conférence EA Play.