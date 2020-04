F1 2020 annoncé et programmé au 10 juillet sur PC, PS4, Xbox One et Stadia

Chaque année, la Formule 1 a droit à son adaptation en jeu vidéo et ce n’est pas en 2020 que Codemasters compte déroger à cette règle sacrée. Après des itérations 2018 et 2019 particulièrement convaincantes, F1 2020 a officiellement été annoncé et sortira le 10 juillet prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia.

Création d’une écurie et écran partagé au programme

S’il faudra sans doute attendre encore un peu avant de connaitre précisément tout ce qu’il y a savoir sur cet opus, le studio britannique a tout de même dévoilé quelques informations pour nous faire patienter. En plus de conserver la Carrière et la Formule 2, l’épisode accueillera le mode « My Team » qui permettra de créer et de gérer sa propre écurie automobile. Une première dans l’histoire de la franchise.

Sur le site officiel du titre, les développeurs promettent également plus d’options pour personnaliser son expérience de jeu. Une façon de s’ouvrir à un public moins expérimenté tout en conservant l’aspect simulation tant apprécié par les fans de la licence. Autre bonne nouvelle, l’écran partagé permettant à deux personnes de s’affronter en multijoueur local fera son grand retour. Bien entendu, les circuits inédits d’Hanoï (Vietnam) et de Zandvoort (Pays-Bas) seront de la partie.

Après avoir mis en scène la rivalité entre Alain Prost Ayrton Senna l’an passé, c’est le septuple champion du monde Michael Schumacher qui sera mis en valeur dans l’édition Deluxe 2020. Cette version, en plus d’offrir un accès anticipé au titre trois jours avant sa sortie, intégrera notamment quatre voitures rétro exclusives pilotées par l’Allemand : la Jordan 191 (1991), la Benetton B194 (1994), la Benetton B195 (1995) et la Ferrari F1-2000. Retrouvez ci-dessous les premières images du jeu.