F1 2020 présente en détail son mode My Team

Quelques jours seulement après avoir dévoilé les notes des pilotes de Formule 1 du jeu, le tout nouveau mode My Team de F1 2020 se présente en détail.

Un mode de jeu complet en prévision ?

Permettant de créer et de diriger sa propre écurie de Formule 1 tout en conservant son rôle de pilote sur la piste, ce mode promet un contenu à la fois complet et conséquent. Sur son site officiel, Codemasters indique que l’on pourra choisir la livrée afin de lui donner une vraie identité visuelle, concevoir son logo, choisir ses sponsors, embaucher du personnel et même gérer le pôle marketing et l’emploi du temps de son équipe.

En plus de l’aspect financier, une grande partie de My Team sera également consacrée à la mise à niveau de ses installations. Celles-ci comprendront plusieurs départements majeurs de la discipline automobile comme la soufflerie pour tester l’aérodynamisme d’une monoplace. Notez aussi que les fonctionnalités liées à la recherche et au développement semble être encore plus riches et variées que dans les épisodes précédents.

F1 2020 sortira le 10 juillet prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.