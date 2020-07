F1 2020 : Notre interview avec Lee Mather (Nouveautés, avenir de la franchise…)

A quelques jours de sa sortie sur consoles et PC, F1 2020 s’est un peu plus dévoilé au cours d’une interview. Nous avons eu l’opportunité de poser quelques questions à Lee Mather, directeur de la franchise, et l’on vous propose de découvrir cette entrevue. L’occasion d’en savoir un peu plus sur le titre, l’avenir de la licence et ce qu’elle nous réserve.

Présentation et accessibilité

Bonjour ! Tout d’abord enchanté et merci pour votre temps. Pouvez-vous vous présenter, qui êtes-vous et que faites-vous sur F1 2020 ?

Bonjour, je suis Lee Mather et je suis Franchise Game Director sur la série F1. C’est mon travail de déterminer la direction de la conception de la série et l’ensemble des fonctionnalités.

Quand vous avez annoncé F1 2020 en mars, Codemasters a déclaré qu’il souhaitait offrir aux joueurs davantage d’options pour personnaliser leur expérience de jeu. Comment faites-vous pour rendre le jeu plus accessible tout en conservant l’aspect simulation très apprécié des fans ? Est-ce qu’il était compliqué de trouver le bon équilibre ?

Pour chaque jeu, nous passons beaucoup de temps à regarder comment les personnes jouent, que ce soit au sein du studio ou dans les groupes de test. Il était clair pour nous qu’il y avait beaucoup de fans de F1 qui souhaitaient jouer à nos titres mais les trouvaient un peu trop difficiles. Pour résoudre ce problème, nous avons ajouté un nouveau niveau d’accessibilité dans F1 2020 mais il était aussi important de ne pas compromettre l’expérience de base, c’est pourquoi les paramètres « Casual » et « Standard » sont très différents.

En mode « Standard« , le jeu est tel que tout le monde le connait. En mode « Casual« , nous offrons aux joueurs une nouvelle assistance à la direction et un retour automatique sur le circuit dès que l’on sort de la piste afin de ne pas punir les pilotes pour leurs erreurs. De cette façon, nous obtenons un plus large public de fans et de joueurs de F1.

F1 2020 ajoutera un nouveau mode appelé My Team où nous allons créer et gérer notre équipe. Offrira-t-il les mêmes fonctionnalités que le mode carrière ? Est-ce que vous vous êtes inspiré du mode Manager de MotoGP 20 ou du jeu de gestion/simulation Motorsport Manager pour concevoir celui-ci ? Pouvons-nous créer une équipe F2 et la faire évoluer vers le championnat F1 avec un système de réputation ?

My Team est une idée sur laquelle nous discutons depuis F1 2010. Nous avions l’impression d’avoir atteint un cap dans la série où nous pouvions nous permettre d’inclure cette fonctionnalité dans le jeu. Nous nous demandons toujours comment ce serait de diriger sa propre équipe de F1 et d’avoir plus de contrôle sur la façon dont les choses évoluent et se déroulent.

Comme dans le mode Carrière, My Team se joue sur dix saisons et contient plusieurs éléments de la Carrière. Cependant, il s’agit d’un mode de jeu beaucoup plus riche. Il propose des activités d’équipe à gérer, des infrastructures et des voitures à améliorer, un marché des pilotes complet, des sponsors pour l’écurie et des fournisseurs de moteurs.

En plus de pouvoir jouer entièrement le championnat F2, avez-vous modifié le mode carrière ? Si oui, avez-vous améliorer les cutscenes, le système de réputation ou encore les entrevues avec les médias ?

Au début du mode Carrière, les joueurs peuvent participer à une saison complète de F2. Ils ont également le choix entre un calendrier plus court, ne faire que trois courses ou entrer directement en F1. Ceci étant fait, ils découvriront de nouveaux systèmes de contrats et d’avantages ainsi que quelques changements dans la section Recherche & Développement de la voiture avec l’ajout de mises à niveau concernant la fabrication de la monoplace.

Que pensez-vous des circuits de Hanoï et de Zandvoort ? Pensez-vous que les joueurs aiment rouler sur des pistes comme les autres grands prix ?

C’est toujours très excitant pour nous lorsqu’il y a de nouveaux circuits à ajouter au jeu. Ça l’est encore plus quand ils ont des styles différents. Zandvoort est un circuit traditionnel et rapide proposant des changements de hauteurs, des crêtes et un sommet à l’aveugle. Il a également été modernisé avec la construction d’un nouveau banking au dernier virage unique. C’est quelque chose que nous n’avions pas vu depuis Indianapolis. (ndlr : portion de piste inclinée à la manière du tracé d’Indianapolis aux Etats-Unis. L’inclinaison du dernier virage de Zandvoort est de 18° contre « seulement » 9,2° pour le circuit américain.)

Quant à Hanoï, c’est un circuit urbain entièrement plat mais où le pilote est toujours à proximité du mur. C’est un lieu magnifique qui possède l’une des plus longues lignes droites de la F1. Le tracé présente des zones de freinage très importantes à la fin de la ligne droite qui alimentent toutes des virages serrés. Il y a aussi une section avec des enchaînements de virages rapides et fluides.

En plus d’ajouter quatre voitures de légende et exclusives, avez-vous prévu d’autres choses à proposer de la Schumacher Edition ? Comme l’édition Senna/Prost sur F1 2019.

Nous sommes vraiment honorés de pouvoir créer une édition Michael Schumacher du jeu cette année. Trois des voitures exclusives sont celles que nous recherchons depuis un certain temps. Nous sommes donc très enthousiastes à l’idée que la Jordan 191 et les deux Benetton arrivent enfin dans la série.

Nous sommes également très heureux d’avoir une voiture qui a permis à Ferrari de marquer sa domination dans l’histoire de la F1 avec la F1-2000. En plus de ces véhicules, nous inclurons des éléments de personnalisation comme des skins pour les monoplaces, des tenues de course, des gants, des casques et une célébration de podium unique.

Renouvellement et crise sanitaire

Cela fait maintenant plus de 10 ans que vous avez totalement repris sous votre aile le développement de la série F1. Comment parvenez-vous à vous renouveler ? Est-ce que cela vous a déjà traversé l’esprit de mettre la série de côté ou de faire une pause ?

Je me considère comme très chanceux d’avoir pu continuer à travailler sur la série F1 depuis notre premier titre sorti en 2010. Pour moi, c’est toujours un rêve devenu réalité. Les jeux vidéo et le sport automobile ont toujours été mes plus grandes passions dans la vie, donc je fais le travail rêvé en ce moment. Avec l’excellent accueil que le jeu a reçu au cours des dernières années et les changements dans la discipline, il est toujours excitant de travailler sur une nouvelle itération de la licence et d’apporter des fonctionnalités intéressantes pour les fans.

Etant donné que la licence F1 est annuelle, n’était-il pas trop compliqué pour Codemasters de développer F1 2020 avec la crise sanitaire ? Comment avez-vous géré cette édition un peu… spéciale ?

Le COVID-19 n’était certainement pas quelque chose que nous avions sur notre radar comme un risque potentiel en début d’année. Dès qu’il a été identifié comme quelque chose qui pourrait potentiellement affecter notre capacité à travailler, nous avons mis en place un plan pour permettre aux salariés de passer au télétravail. Lorsque la fermeture officielle a commencé, nous étions tous plus ou moins prêt à bouger, de sorte que la perturbation réelle du projet soit minime.

Technique et consoles de nouvelle génération

Les premières vidéos de gameplay de F1 2020 ne montrent pas de réelles améliorations graphiques par rapport à F1 2019. Est-ce que c’est parce que l’on arrive à la fin de la génération actuelle, PS4 et Xbox One ?

Nous avons encore apporté quelques améliorations dans ce domaine. Avec l’ajout de deux nouveaux circuits dans F1 2020, nous en avons profité pour utiliser de nouvelles techniques et technologies dans la façon dont nous créons et construisons nos circuits.

Nous avons également terminé l’update graphique de Monaco, corrigé la bosse au début de la ligne d’arrivée à Suzuka (Japon) et le dernier secteur du circuit de Catalogne (Espagne). Toutes les avancées visuelles majeures ont été réalisées sur cette génération. Il s’agit donc davantage de peaufiner ce que nous avons actuellement et de préparer ce qui va suivre.

Parlons un peu de la nouvelle génération. Une partie de l’équipe de Codemasters travaille sur DiRT 5 sur la nouvelle génération de consoles. Je suppose que vous envisagez également de le faire pour la série F1. Comment se passera cette transition ? Je suppose que F1 2021 sortira sur la prochaine génération, non ? Serait-un épisode spécialement conçu pour la next-gen ? Ou est-ce qu’il sera question de cross-gen ?

Il est trop tôt pour moi de parler des plans de la nouvelle génération et nous avons encore le lancement de F1 2020 :). Un nouvel ajout sympa aux plateformes sur lesquelles F1 sera disponible cette année est l’ajout d’une version Google Stadia.

Avenir de la licence

Quels sont vos plans pour l’eSport concernant F1 2021 ?

Comme vous pouvez l’imaginer, avec ce qui se passe dans le monde, les plans originaux ont nécessité quelques ajustements. Nos équipes ont travaillé dur pour mettre au point un nouveau programme. Il sera annoncé en temps voulu.

Avez-vous prévus d’autres annonces ou surprises d’ici la sortie de F1 2020 ?

Tout a maintenant été annoncé.

Comment voyez-vous l’avenir de la licence F1 à long terme ?

Comme nous l’avons annoncé il n’y a pas si longtemps, nous nous sommes positionnés pour produire plus de titres F1, et nous investissons et développons constamment l’équipe de conception. Nous avons toujours pleins de bonnes idées pour la série et, avec les changements qui seront apportés pour les voitures et le sport dans les années à venir, nous sommes impatients de voir ce que l’avenir nous réserve.

Dernière question avez-vous une information exclusive ou croustillante pour tous ceux qui vous liront sur ActuGaming ? Quelque chose que vous souhaitez nous dire ou juste une anecdote de développement ?

Je vais être un peu insolent ici et profiter de l’occasion pour mettre en avant l’équipe qui a participé à la création de F1 2020. Passer au travail à domicile tout en créant un jeu à l’échelle de F1 2020 témoigne des compétences incroyables qu’ils possèdent. Je suis ravi à l’idée que le jeu finisse entre les mains des fans.

Cette interview touche à sa fin. On remercie Lee Mather pour son temps et toute l'équipe de Codemasters. Rappelons que F1 2020 sortira le 10 juillet sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, tandis que l'édition Schumacher permettra d'y jouer dès le 7 juillet.