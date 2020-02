Epic Seven accueille une nouvelle héroïne limitée : Cerise

Il y a peu de temps, Epic Seven intégrait une mise à jour pleine de nouveautés et d’améliorations, notamment pour le système des familiers. Aujourd’hui, c’est l’arrivée d’une nouvelle héroïne qui fait parler : Cerise, tireuse de glace, intègre le jeu en invocation limitée.

Qui est Cerise ?

Cerise est une tireuse de glace, administratrice et politicienne d’Aakhen, en total désaccord avec son père, dirigeant conservateur et intolérant. Ses compétences permettent d’agir sur l’Ardeur au combat des alliés et des ennemis. L’héroïne 5 étoiles est accompagnée d’un nouvel artefact : Lumière Dirigeante, exclusif aux tireurs, augmentant les chances d’activer Furtivité en fin de tour.

Si vous souhaitez obtenir Cerise, vous avez jusqu’au 12 mars. Pour maximiser vos chances, vous pouvez consulter notre astuce Comment invoquer un personnage de bannière à coup sûr.

Pour rappel, Epic Seven est un RPG mobile gratuit, disponible sur le Android et iOS.