Epic Seven : De nombreux rééquilibrages et un nouveau héros

Epic Seven sent toujours l’amour avec l’événement Saint-Valentin, qui n’a pas encore pris fin. C’est dans cette ambiance que de nombreux équilibrages ont été appliqués aujourd’hui, ainsi que des améliorations et quelques nouveautés.

Les familiers deviennent rentables

Une amélioration a attiré notre attention, parmi toutes les autres, au sujet des familiers. Jusqu’ici, pour activer la répétition de combat, il était nécessaire d’utiliser des friandises. Bien qu’il était possible d’en trouver dans les niveaux, ou encore d’en acheter avec des points d’amitié de façon limitée, ça restait assez…. lent.

Maintenant, le système de répétition accompagné d’un familier sera gratuit, et leur nombre dépendra du grade de la bête :

1 étoile : 5 répétitions

2 étoiles : 10 répétitions

3 étoiles : 15 répétitions

4 étoiles : 20 répétitions

Une nouvelle qui nous permettra de farm bien plus facilement, et rend les familiers encore plus intéressants. Les friandises seront désormais échangeables contre des points d’amitié, ou des tickets d’adoption.

Autre chose ?

En plus de cette jolie amélioration, cette mise à jour nous réserve :

Un rééquilibrage pour des héros (Mélissa, Cécilia, Tenebria et Tenebria spectrale, Rose, Clarissa, Khawazu, Maya combattante, Mercedes céleste, Doris et Hurlerequiem)

Un rééquilibrage pour des artefacts (Sacrifice sacré, Bâton de Shimadra, Dent d’Ubérius et Orbe de Dignus)

Une amélioration du système de croisement des familiers, ainsi qu’une nouvelle espèce

Une nouvelle histoire secondaire : Festival des desserts doux-amers

: Festival des desserts doux-amers Une nouvelle héroïne 4 étoiles : Surin Tempête

D’autres ajustements et nouveautés feront parti de cette mise à jour, vous pouvez retrouver la liste complète en français sur STOVE. Epic Seven est un RPG mobile gratuit, disponible sur l’App Store et le Play Store.