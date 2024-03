Epic Games Store : Vous pouvez récupérer gratuitement Deus Ex: Mankind Divided pendant une semaine

Les jeux gratuits de la semaine sur l’Epic Games Store

Dès aujourd’hui et jusqu’au jeudi 21 mars à 16 heures, vous pouvez récupérer gratuitement l’excellent Deus Ex: Mankind Divided sur l’Epic Games Store. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un compte Epic Games Store afin d’ajouter le titre à votre bibliothèque avant la date butoir. Et si vous n’avez jamais joué à cet épisode, on ne peut que trop vous le recommander, surtout lorsque c’est gratuit.

De plus, vous pouvez également récupérer un deuxième jeu, moins connu, qui n’est autre que The Bridge, un jeu de puzzles qui va vous faire réfléchir à nouveau à la notion de gravité. La semaine prochaine, deux nouveaux jeux seront disponibles gratuitement, à savoir Call of the Wild: The Angler et Invincible Presents: Atom Eve.