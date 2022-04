Deus Ex : Un extrait du script du film abandonné refait surface

Vous l’avez peut-être oublié, mais en 2012, un projet d’adaptation de Deus Ex: Human Revolution en film flottait dans les couloirs de Hollywood. Et c’était Scott Derrickson, réalisateur du premier film Doctor Strange et de Sinister, qui devait prendre en charge le projet, en compagnie de C. Robert Cargill au script. Malheureusement, Cela n’a jamais été mené à bien, notamment parce que Derrickson est parti s’occuper des aventures de Stephen Strange, mais on sait aujourd’hui à quoi aurait pu ressembler ce projet avorté, du moins en partie.

Sans son réalisateur, le projet a été enterré

C’est USA Today qui nous fait aujourd’hui parvenir des extraits de scripts du film abandonné Deus Ex, en replaçant certaines choses en contexte. Le site rappelle que le tournage de Doctor Strange a obligé Derrickson à s’éloigner du projet (ce qui est amusant, c’est que l’on imagine justement bien Benedict Cumberbatch en tant qu’Adam Jensen), et sans lui, l’adaptation a commencé à tomber à l’eau.

Scott Kinney, development executive chez Prime Universe Productions parle aussi de la frilosité du studio (CBS) en charge du projet, tout en regrettant que le film n’ait pas vu le jour :

« Je suis vraiment, vraiment triste que CBS Films ait tâtonné sur ce projet parce que je crois que Scott aurait pris Deus Ex pour enfin faire la première vraie bonne adaptation cinématographique de jeu vidéo. Leur travail incroyable [à Derrickson et Cargill] sur le film Doctor Strange de Marvel, qui aurait dû / aurait pu être le film Deus Ex, a mis en place un thème «plus qu’humain» d’une manière habile qui s’est bien traduite en un film d’action-aventure pour un public de masse. Remplacez le mysticisme de Doctor Strange par le thème du transhumanisme de Deus Ex, et nous avions l’impression d’avoir tous les ingrédients pour un film qui aurait pu être mémorable, ou au pire, en avance sur son temps. »

Kinney a aussi partagé une partie du script de ce projet abandonné, que vous pouvez lire sur le site de USA Today (à condition de ne pas être allergique à l’anglais). On y lit des dialogues et des scènes d’action mettant en avant Adam Jensen, qui étaient écrites en partenariat avec Eidos Montreal :

« Chaque chose que nous avons écrit pour présenter aux dirigeants du studio a été envoyé aux développeurs des jeux pour avoir des commentaires. Pareil pour le scénario, nous avons reçu leurs notes sur chaque version du scénario. Tout le monde semblait satisfait du résultat final. Tout le monde. Et c’est ça le plus triste. »

Un bien beau projet qui est aujourd’hui mort et enterré, un peu à la manière de la série en jeu vidéo, dont on a malheureusement plus de nouvelles, surtout depuis qu’Eidos Montreal est occupé sur d’autres projets.