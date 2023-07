Deus Ex : L’acteur derrière Adam Jensen affirme qu’il ne travaille pas du tout sur la série actuellement

Si ce nouveau Deus Ex existe bel et bien, il va falloir se montrer très patients. Interrogé à propos de son implication dans un nouveau projet lié à la licence, le comédien Elias Toufexis, qui prête sa voix si reconnaissable à Adam Jensen, a confirmé qu’il n’était actuellement pas du tout au travail sur la série :

Le doublage peut arriver tardivement sur un tel projet, donc ne s’étonnera pas vraiment du fait qu’il ne soit pas encore au travail sur ce supposé nouvel épisode. On peut aussi partir du principe que si nouveau jeu il y a, Adam Jensen ne sera pas forcément de la partie. Ce qui serait bien dommage, après la fin de Mankind Divided…

Yeah, as happy as I am to be busy, I wish I was even more busy on a new Deus Ex.

I am not under any NDA for Deus Ex because no one has called me about it. Truly. https://t.co/eup2dSst1r

— 𝕖𝕝𝕚𝕒𝕤 𝕥𝕠𝕦𝕗𝕖𝕩𝕚𝕤 🖖 (@EliasToufexis) July 8, 2023